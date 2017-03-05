Kazanan kadroyu değiştirmedi

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Kayserispor'u deplasmanda 3-0 yenen Fenerbahçe, Osmanlıspor mücadelesine de aynı kadroyla çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Kayserispor'u deplasmanda 3-0 yenen Fenerbahçe, Osmanlıspor mücadelesine de aynı kadroyla çıktı.

Kayserispor deplasmanında 3 gol atarak Ziraat Türkiye Kupası'nda turu geçmek için büyük avantaj yakalayan Fenerbahçe, Osmanlıspor karşısına da aynı kadroyla çıktı. Lig maçlarında sol bekte İsmail Köybaşı'nı, forvette de Moussa Sow'u oynatan Dick Advocaat, bu iki futbolcunun Kayseri'deki performansları sonrasında kadroyu değiştirmedi. Moussa Sow ve İsmail Köybaşı, Osmanlıspor karşısında yedek soyundu.

(Bozhan Memiş - Doğan Gündoğdu - Mehmet Şirin Topaloğlu - Uygar Aydın / İHA)