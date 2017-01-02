02.01.2017 18:17 Kazakistanlı kadını dövüp yol kenarına atan iki kişi tutuklandı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde Kırgızistan uyruklu kadını dövüp yol kenarına atan iki kişi tutuklandı. Antalya'nın Korkuteli ilçesinde Kırgızistan uyruklu kadını dövüp yol kenarına atan iki kişi tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Antalya-Korkuteli karayolunda geçtiğimiz hafta Kırgızistan uyruklu Melikan Nootieva'yı döverek yol kenarına atan iki kişi jandarma tarafından yakalandı. Jandarmanın yaptığı soruşturmada S.Ç. adlı erkeğin, kadını fuhuş için para karşılığı M.Y.'ye pazarladığı tespit edildi. Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ifadeleri alınan iki zanlı, adli makamlara sevk edildi. S.Ç. fuhuşa teşebbüs ve yer temin etmekten, M.Y. ise kasten adam öldürmeye teşebbüsten tutuklandı.



Sürücüler tarafından yol kenarında bulunan Nootieva'nın tedavisi Akdeniz Üniversite Hastanesi Yoğun Bakım Sevrisinde devam ediyor.

