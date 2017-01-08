Kazada yaralanan kamyon sürücüsü hayatını kaybetti

İstanbul'dan Ordu'ya eşya taşırken Samsun'da idaresindeki kamyonun şarampole yuvarlanması sonucu ağır yaralanan sürücü, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.
İstanbul'dan Ordu'ya eşya taşırken Samsun'da idaresindeki kamyonun şarampole yuvarlanması sonucu ağır yaralanan sürücü, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Samsun-Ordu karayolu Acıklı mevkiinde 4 Aralık'ta meydana gelmişti. İstanbul'dan Ordu'ya ev eşyası taşıyan Davut Ekşi (48) idaresindeki 34 LU 2482 plakalı kamyon, yoldan çıkarak şarampole yuvarlanmış, kazada kamyon şoförü Davut Ekşi ile Şeref Cansever (28) ve Salih Arlak (30) yaralanmıştı. Ağır yaralanan Davut Ekşi, tedavi altına alındığı Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bugün hayatını kaybetti. Ekşi'nin cenazesi otopsi işleminin ardından İstanbul'a gönderildi.