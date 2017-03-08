Kazada torununu kaybeden babaannenin hapsi istendi

İstanbul Sarıyer'deki hafriyat kamyonu faciasında 5 yaşındaki torununu kaybeden ve ölümden dönen babaannenin, trafik ihlalinden 6 yıla kadar hapsinin istenmesi ailesini şok etti.

İstanbul Sarıyer'deki hafriyat kamyonu faciasında 5 yaşındaki torununu kaybeden ve ölümden dönen babaannenin, trafik ihlalinden 6 yıla kadar hapsinin istenmesi ailesini şok etti.

Sarıyer'deki hafriyat kamyonu faciasında 5 yaşındaki torununu kaybeden ve kendisi de ölümden dönen kadına trafik ihlalinden dava açılmıştı. Park halindeki 3 araç ile kamyon sürücüsünün 15 yıla kadar hapsini isteyen savcılık, babaanne Hatice Aluç'un trafik kurallarını ihlal ederek torununun ölümüne sebebiyet verdiği ifade edip, "taksirle birinin ölümüne neden olmak" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsini istemişti.



"ANNEMİN CEZA ALACAĞINA İNANAMIYORUM"

Hayatını kaybeden minik Yaren'in babası Nail Aluç, annesi Hatice Aluç'un durumdan haberdar olmadığını ve hapis cezasını duyunca çok şaşırdığını dile getirdi. Baba Uluç, "Mağdur olan ben iken, haksız duruma düşüyorum. Böyle bir şey yok, böyle bir adalette yok. Ben adaletin gerekeni yapacağına inanıyorum. Ben adaletten yanayım. Şok oldum. Annemin ceza alacağına inanamıyorum" dedi.

Annesinin durumdan haberdar olmadığını söyleyen Aluç, "Şuan yatalak durumda zaten kendisi. Perişan. Ona mı yansın, gelecek cezaya mı yansın? Hangisine yansın? Zaten acılı. Böyle bir adalet, böyle bir insanlık var mı? Haklıyken haksız duruma düşeceksem daha ben diyecek bir şey bulamıyorum" diyerek duruma tepki gösterdi.

Servis şoförüne de tepki gösteren acılı baba, "Burası cadde değil ara sokak. Cadde olsa hata bulurum. Ara sokaktasın, caddede değilsin. Öğrencilerin de servise binme zamanı. O saatte oraya kamyon girmezmiş. Adam inat emiş o sokağa gireceğim diye, böyle bir şey yok. Benim yavrumun, insanlığın değeri yoksa yaşamanın da bir değeri yok" diye konuştu.

(Alper Korkmaz / İHA)