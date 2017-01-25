Kazada ölen hakemin ailesinden araç masrafı istediler

Geçtiğimiz yıl maça giderken Gümüşhane yakınlarında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Hakem Salih Ulu'nun ailesinden, araç kiralama şirketi tarafından, kaza yapılan aracın masrafını istendi.

Geçtiğimiz yıl maça giderken Gümüşhane yakınlarında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Hakem Salih Ulu'nun ailesinden, araç kiralama şirketi tarafından, kaza yapılan aracın masrafını istendi.

8 Mart 2016 tarihinde Rize'de oynanacak olan BAL Ligi maçına giderken Gümüşhane yakınlarında geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybeden Hakem Salih Ulu'nun ailesinden, sigorta şirketi aracın parasını istedi. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Kayseri Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Şube Başkanı Fahri Aksoy, "8 Mart 2016 tarihinde Kayseri bölgesi hakemleri Rize'ye maça giderken Gümüşhane yakınlarında elim bir trafik kazası geçirdiler. Bu kaza sonucu ağır yaralı olarak hayata tutunmaya çalışan Salih Ulu kardeşimiz maalesef rahmete intikal etti. Bu olay bizi ziyadesiyle üzdü. Cenaze töreninin ardından aileye olan yardımlarımız ve desteklerimizi hakem gözlemcileri olarak azami derecede yapmaya gayret gösterdik. Bununla beraber çeşitli yardım kuruluşlarından, Futbol Federasyonlarından, Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nin Genel Merkezi'nden genel Başkanımız Dr. Abdurrahman Arıcı'nın bizzat kendi çabalarıyla, gerek Salih Ulu'nun ailesine, eşine çocuklarına yardım anlamında ciddi çalışmalar yaptık. Tabi ki dönemin Merkez Hakem Kurulu Başkanı Kuddisi Müftüoğlu bizzat cenaze törenine katıldı, aileye yardımlarını ve desteklerini her zaman belirtti. Bu konuda kendilerine sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz" dedi.

Faal Hakem ve Gözlemciler Derneği olarak konu ile ilgili çalışmalar yaptıklarını, aileye herhangi bir icra olayının olmadığını, firmanın araç masraflarını istediği bir yazının ulaştığını kaydetti. Aksoy, "Bu olay sonrasında gerek faal futbol hakemlerimizden, Süper Lig hakemlerimizden gerekse hakem ve gözlemci camiasından Salih Ulu kardeşimize çok ciddi anlamda destekler oldu. Maddi desteklerin yanından manevi destekler de eksik olmadı. Bizi üzen olay son günlerde Salih Ulu kardeşimizin evine gelen haciz ile ilgili. Biz olayın basına bu şekilde yansımasından dolayı çok üzüldük. Çocukların kiralamış olduğu firma doğal olarak sözleşme yapmış. Yapılan sözleşmede Salih Ulu arabayı kiraladığı için muhatap kendisi gözüküyor. Fakat kaza Gümüşhane yakınlarında aynı maça giden Ramazan Koca arkadaşımızın aracı sürdüğü sırada gerçekleştiği için ve bu kişinin arabaya 'ilave şoför' olarak yazılmamasından dolayı bu parayı firma otomatik olarak Salih Ulu arkadaşımızın ailesinden talep etmiş. Fakat bu gelen yazıda sadece gelen bir talep var, icra olayı kesinlikle yok. Rent a Car firması bu aileden zararla ilgili olan bölümünün tazminini istiyor. Biz de Hakem ve Gözlemciler Derneği olarak bununla ilgili çalışmalar yaptık. Hukuki olarak avukat arkadaşlardan destek alıyoruz. Bu olaya itiraz edeceğimizi, hukuki sürecin henüz başlamadığını, hukuki süreç başladıktan sonra icra olayının gerçekleşeceğini, bunun da sonucunda ne kadar ödeme yapılması gerektiğini veya yapılmayacaksa net bir şekilde ortaya çıkacak. Ben şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Salih Ulu kardeşimizin evine gelen herhangi bir haciz kesinlikle yoktur. Sadece elim trafik kazasında hasarlı olan araç için bir talep vardır" diye konuştu.



"CEZA GELİRSE KESİNLİKLE AİLEYE YANSIMAYACAK"

Hukuki süreç sonrasında Hakem Salih Ulu'ya verilecek olan herhangi bir cezanın aileye yansımayacağını, hakem ve gözlemciler olarak cezayı ödeyeceklerini ifade eden Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Kayseri Şube Başkanı Fahri Aksoy, "Tabi ki bu işin peşini bırakmadık. Kayseri Faal Hakemler ve Gözlemcileri olarak, özellikle İl Hakem Kurulu Başkanımız Sayın Çetin Topuz'un bu konudaki gayretleriyle geçtiğimiz hafta ve bu hafta oynanacak olan tüm amatör müsabakalardaki gelirleri bir havuza toplayıp, ola ki hukuki süreç sonuçlandığında Salih Ulu kardeşimizin herhangi bir cezaya çarptırılması durumunda toplamış olduğumuz paralarla bu cezayı ödeyeceğiz. Ailemize kesinlikle bu cezanın yansıması olmayacak. Onları, zaten üzgün oldukları bir durumda bir de maddi olarak yormayı kesinlikle düşünmüyoruz. Bu konuyla ilgili destek veren herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



"ARACI KİRALAYAN ŞİRKET KONUYA DAHA DUYARLI BAKMALI"

Aracı kiralayan firmanın konuya daha duyarlı bakmasını isteyen Aksoy, "Tabi ki araba kiralayan firmalarımız bu işin ticaretini yapıyorlar, bu işten para kazanıyorlar. Bu işten de birçok kişi ekmek yiyor. Biz aslında şöyle bir beklenti içerisine girmek istiyoruz. Ben eminim ki bu firmanın yetkilileri bu olayın böyle hassas bir duruma dönüştüğünü bilseler büyük ihtimalle alacak takibinden vazgeçeceklerinden eminim. Genel başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimiz bu konu ile ilgili çalışma yapıyorlar. Ben bu konunun önümüzdeki günlerde daha tatlıya bağlanacağını, belki bu dava sürecinin hiç başlamadan sonuçlanacağını, araç kiralama şirketinin olaya daha duyarlı bakacağını düşünüyorum" dedi.

(Erhan Kan/İHA)