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Kazada kızı için görmesin diye kendini siper etmiş
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Kazada kızı için görmesin diye kendini siper etmiş

Muğla'da tur midibüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden Adıyamanlı Sultan Karadağ'ın, kaza esnasında yanında bulunan kızının zarar görmemesi için kendini siper ettiği öğrenildi.

Muğla'da tur midibüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden Adıyamanlı Sultan Karadağ'ın, kaza esnasında yanında bulunan kızının zarar görmemesi için kendini siper ettiği öğrenildi.
Muğla'da yolcu midibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden Adıyamanlı Sultan Karadağ'ın gözü yaşlı ailesi Adıyaman'da taziyeleri kabul etmeye başlarken, cenazenin 15 Mayıs Pazartesi Günü Adıyaman Karapınar Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.
Yeni Mahalle Cemevi'nde taziyeleri kabul eden Sultan Karadağ'ın ailesi, bir hafta önce hayatını kaybeden Sultan Karadağ ile telefonla görüştüklerini ve Sultan Karadağ'ın Adıyaman'a tatile gelme planları içerisinde olduğunu söylediler.

KIZI İÇİN KENDİNİ SİPER ETMİŞ
Kaza esnasında kızı Sultan Karadağ'ın çocuğu Beyza Karadağ'ın zarar görmemesi için kendisini siper ettiğini söyleyen Baba Hacı Karadağ, "Allah'ın takdiri ne yapalım. Bundan bir hafta evvel telefon etti dedi ben Adıyaman'a geleceğim baba, dedim gel. Oda dedi ben geleyim bir kurban alıp keseyim, hayrıma dağıtayım. Bende dedim gel kızım bekliyoruz. Ondan sonra akşam telefonla aradım baktım cevap vermiyor. Dedim bu çocuk bir yere mi gitti yoksa başka bir şey mi oldu o an meselesinde o dolmuşun kaza yaptığı zaman televizyonlarda, internette gördüm. Ama benim kızımın da içerisinde olduğunu bilmiyordum. En son saat 1'de bir arkadaş aradı dedi Sultan'ı kaybettik. O anda bende kendi kendimi kaybetmişim. Bir çocuğu var oda kendisiyle birlikteymiş o esnada. Kendini siper etmiş. Çocuk göğsünün arasından kurtulmuş. Çocuk şimdi sağ, yaralı değil" dedi.
Daha sonra konuşan Sultan Karadağ'ın erkek kardeşi Şahin Karadağ ise, "Zaten evlendi İzmir'e gitti eşi İzmir'deydi. Diyordu ben sizi özledim, gelmek istiyorum felan gelme planları yapıyordu. 10 günlük bir izin alacaktı iş yerinden kendisi orada güvenlikçiydi. En son 1 hafta önce görüştük kendisiyle içim içime sığmıyor diyordu gelmek istiyorum sizleri çok özlemişim diyordu. Bilerde aynı istekler içerisindeydik. Önümüzdeki ayın 10'unda burada olacaktı. Öyle olmadı işte ne yazık ki kötü haberini aldık. Acımız büyük kaybımız büyük, ailece mahvolduk" ifadelerini kullandı.
(Cihan Kizir/İHA)

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