02.01.2017 16:04 Kazada ağır yaralanan liseli kız hayatını kaybetti

Samsun'da içinde bulunduğu otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu ağır yaralanan lise öğrencisi 18 yaşındaki kız tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti. Samsun'da içinde bulunduğu otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu ağır yaralanan lise öğrencisi 18 yaşındaki kız tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.



Bafra-Samsun kara yolu Osmanbeyli Sapağı mevkisinde yılbaşı akşamı meydana gelen kazada, otomobil sürücüsü ile 18 yaşındaki Şifanur Alıcı yaralanmıştı. Ağır yaralanan ve Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Samsun'un İlkadım ilçesinde özel bir kolejin 4. sınıf öğrencisi olan Şifanur Alıcı, yapılan müdahalelere rağmen dün gece hayatını kaybetti.



Şifanur Alıcı'nın ölümü ailesini ve arkadaşlarını gözyaşına boğdu. Genç kızın cenazesi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldıktan sonra savcı tarafından yapılan otopsi işleminin ardından ailesine teslim edildi.

