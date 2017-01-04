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Kaza yapan minibüs alev alev yandı
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Kaza yapan minibüs alev alev yandı

Eskişehir'de trafik kazası sonrasında yangın çıkan minibüs alev alev yandı.

Eskişehir'de trafik kazası sonrasında yangın çıkan minibüs alev alev yandı.

Alınan bilgiye göre, Batıkent mahallesinde sabah saatlerinde bir minibüs ile TIR çarpıştı. Çarpışma sonucunda minibüste yangın çıktı. Çıkan yangını çevredeki vatandaşlar kendi imkanları ile söndürmek istediyse de başarılı olamadı. Yangın kısa sürede minibüsü tamamen kapladı. Alev alev yanan minibüs olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Kazada yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.
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