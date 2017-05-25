Kaza yapan hırsızlar çelik kasayı baraja attı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, inşaat firmasını soyarken güvenlik kameralarına yansıyan 5 hırsızdan biri yakalandı. Çalınan 200 kiloluk kasa ise Babasultan barajından vinç ile çıkarıldı. Hırsızların Kestel mevkiinde kazaya karıştıkları öğrenildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, inşaat firmasını soyarken güvenlik kameralarına yansıyan 5 hırsızdan biri yakalandı. Çalınan 200 kiloluk kasa ise Babasultan barajından vinç ile çıkarıldı. Hırsızların Kestel mevkiinde kazaya karıştıkları öğrenildi.

Fatih Mahallesi'nde bir apartmanın zemin katında faaliyet gösteren inşaat firmasına salı gecesi hırsız girdi. 35 bin lira nakit ile 96 bin liralık çekin bulunduğu kasayı çalan hırsızlar kayıplara karışırken, olay güvenlik kameralarına olay yansıdı.

Emniyet ekipleri hırsızlardan birini yakaladı. 21 yaşındaki Mevlüt U. gözaltına alındı. Mevlüt U., kasayı attıkları yeri gösterirken, Babasultan barajına atılan 200 kiloluk kasanın yeri tespit edildi. Vinçle barajdan çıkarılan kasanın parçalandığı görüldü



KAZA YAPMIŞLAR

5 hırsızın Kestel yolu üzerinde hırsızlık için kiraladıkları araçla kaza yaptıkları ve Bursa'daki hastanelerde tedavi olduktan sonra taburcu oldukları öğrenildi. Polis firari olan 4 hırsızı arıyor. Barajda bulunan parçalanmış kasa ise işyeri sahibi Mehmet Kaya'ya teslim edildi.

Emniyet ekiplerine teşekkür eden işyeri sahibi Mehmet Kaya, "48 saat içerisinde hırsızlar tespit edildi. Emniyet ekiplerine teşekkür ediyoruz. Sanırım önce kasayı kazma ile içini açıp içine boşaltmışlar. Sonra baraja atmışlar. Çelik kasam var diye kimse güvenmesin. Basit bir kazma ile çelik kasa açılabiliyor. Şu andan itibaren güvenliği üst seviyeye çıkardık" dedi.



KASAYA ASKERİ USUL CEZA

Kasayı dükkanın önüne koyduklarını ifade eden Kaya, "Kasayı iş yerinin önüne koyduk, herkese ibret olsun istedik. Kasaya askeri usul ceza verdik. Gelen geçen umarım ders alır" ifadelerini kullandı.

(Salih Bakıcı/İHA)