Kaza yapan araçlardan biri eve çarparak durabildi: 4 yaralı

Kocaeli'nin Gebze İlçesinde mahalle arasında kazaya karışan araçlardan biri apartmana çarparak durabildi. Kazada 4 kişi yaralanırken kaza anı kameralara saniye saniye yansıdı.

Kocaeli'nin Gebze İlçesinde mahalle arasında kazaya karışan araçlardan biri apartmana çarparak durabildi. Kazada 4 kişi yaralanırken kaza anı kameralara saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza Gebze Güzeller Mahallesi 944 taksim 1 Sokak ile 945 Sokak kesişimde meydana geldi. İddiaya göre, Ömer K.(44) idaresinde ki 41 TF 964 plakalı araç 945 Sokaktan ani bir şekilde yola çıkınca 944 taksim 1 sokak üzerinde seyir eden ve Salih Ş.(35) idaresinde ki 41 UU 645 plakalı araç ile çarpıştı. Kazanın etkisi ile Ömer K. idaresinde ki araç yol kenarında bulunan bir apartmanın giriş katında ki daireye çarparak durabildi. Kaza sırasında Ömer K.'nın çarptığı ev duvarının arkasında bulunan odanın içinde yatan Mustafa Ö. kaza nedeniyle yıkılan tuğla parçalarıyla yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine hemen olay yerine gelen emniyet güçleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralanan Ömer K., Hüseyin K., Mustafa Ö. ve Salih Ş.'ye ilk müdahaleleri olay yerinde yaptı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralı vatandaşlar Gebze Fatih Devlet Hastanesine ve özel bir hastaneye gönderildi.

Kaza ile ilgili konuşan görgü tanığı Bayram Altıntaş, "Evde oturuyordum ben. Birden bomba patlamış gibi ses geldi. Hemen bahçeden atladım. Çocuklar yolda oyun oynuyordu onlara bir şey oldu sandım. Bahçeden atladıktan sonra iki arabanın birbirine girdiğini gördüm. Hemen yaralılara yardım ettik" dedi.

Kaza nedeniyle, aracın çarparak durabildiği evde maddi hasar meydana gelirken kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Kaan Kızıl/İHA)