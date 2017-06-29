Kaza yapan araç mahalleye dalınca panik yaşandı

Bursa'da iki otomobilin çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı. Kazanın ardından bir araç mahalleye, diğer araç ise direğe çarparak dururken, bir kokoreççide oturan vatandaşlar panik halinde kaçıştı.

Bursa'da iki otomobilin çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı. Kazanın ardından bir araç mahalleye, diğer araç ise direğe çarparak dururken, bir kokoreççide oturan vatandaşlar panik halinde kaçıştı.

Kaza, Bursa-İzmir yolunda Sırameşeler Metro İstasyonu'nun karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki iki otomobil birbirleriyle çarpıştı. Kontrolden çıkan 2 otomobilden biri diğere çarparak, diğeri ise mahalleye dalarak durdu. Kaza sırasında bir kokoreççi de yemek yiyen vatandaşlar büyük panik yaşadı. Bazıları iş yerine girerken, bazıları ise etrafa kaçıştı. Bu anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, kazayla alakalı tahkikat başlattı.

(Ahmet Faruk Çabuk - Samet Doğru/İHA)