Kaza anı zırhlı araç kamerasına yansıdı

Diyarbakır'dan Şanlıurfa'ya seyir halinde iken özel harekat polislerini taşıyan zırhlı aracın geçirdiği kaza anı, aracın kamerasına yansıdı.

Diyarbakır'dan Şanlıurfa'ya seyir halinde iken özel harekat polislerini taşıyan zırhlı aracın geçirdiği kaza anı, aracın kamerasına yansıdı.

Kameraya yansıyan görüntülerde, Diyarbakır'dan Siverek yönüne seyir halinde iken karayolunun 25'inci kilometresinde, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil, özel harekat polislerini taşıyan zırhlı aracın önüne geçmeye çalışıyor.

Durumu fark eden zırhlı aracın sürücüsü otomobile çarpmamak için manevra yapınca direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, yol kenarına devriliyor.

Kazada yaralanan 6 özel harekat polisinin sağlık durumlarının iyiye gittiği öğrenildi.

(Cuma Sarı/İHA)