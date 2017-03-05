'Kaz Eti Festivali'nin açılışını Bakan yaptı

Dev kazanlar meydanlara getirildi, kaz etleri lokum kıvamında pişirildi. İstanbul Küçükçekmece'de ikincisi düzenlenen kaz eti festivali vardı.

Dev kazanlar meydanlara getirildi, kaz etleri lokum kıvamında pişirildi. İstanbul Küçükçekmece'de ikincisi düzenlenen kaz eti festivali vardı.

Kars, Ardahan ve Iğdır'ın vazgeçilmez lezzetlerinden kaz eti bin 500 kilometre uzaktaki İstanbul'a taşındı. Binlerce insan festivale akın etti. Kazın lezzetini bilen de vardı ilk kez tadan da. Festivalin açılışını ise bir Karslı olan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan yaptı. Arslan, önlüğünü takarak kepçeyi eline aldı, dev kazanın başına geçti. Kazın püf noktalarından bahsetti. Vatandaşlara kendi elleriyle ikram etti.

Bu kültürel lezzetin tadına bakmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Kaz etinin yanında olmazsa olmaz bulgur pilavı da vardı. Pilavın kaz etinin suyundan yapılması ise lezzetine lezzet kattı. Yöresel müzikler eşliğinde gerçekleştirilen eğlenceli organizasyon renkli görüntüler eşliğinde sona erdi.

(Harun Basat - Hasibe Karadağ / İHA)