Kaz ailesi otobanda trafiği durdurdu

ABD'de otobana giren kaz ailesi trafiği durma noktasına getirirken ilginç görüntülere de neden oldu.
ABD'de otobana giren kaz ailesi trafiği durma noktasına getirirken ilginç görüntülere de neden oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinin en işlek otoyolu Turnpike'e giren kaz ailesi ilginç görüntülere neden oldu. Anne ve iki yavrusundan oluşan kaz ailesinin otoyoldaki anları an be an bir başka aracın kamerasına kaydedildi. İnternette paylaşılan görüntüler, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Görüntülerde kazların otobanda yollarını bulmaya çalıştığını gören sürücüler, trafiği kontrollü olarak durdururken, aracından inerek yerini arkadaşına bırakan bir sürücü diğer sürücülerin de yardımıyla hayvanları otoban dışına çıkardı. (Candemir Sarı /İHA)
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