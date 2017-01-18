Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Kayyumdan 'barikat' ve 'molotof' çıkışı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Kayyumdan 'barikat' ve 'molotof' çıkışı

İçişleri Bakanlığınca geçtiğimiz ay Diyarbakır'ın Kayapınar ilçe Belediyesine kayyum olarak atanan ilçe Kaymakamı Mustafa Kılıç, 'Bazen görüyorum, 13-14 yaşındaki genç nesiller elinde molotoflarla, barikatlarla farklı hareketler içerisine giriyorlar, o çocuklarınıza sahip çıkın, bizler sahip çıkmaya kararlıyız' dedi.

İçişleri Bakanlığınca geçtiğimiz ay Diyarbakır'ın Kayapınar ilçe Belediyesine kayyum olarak atanan ilçe Kaymakamı Mustafa Kılıç, "Bazen görüyorum, 13-14 yaşındaki genç nesiller elinde molotoflarla, barikatlarla farklı hareketler içerisine giriyorlar, o çocuklarınıza sahip çıkın, bizler sahip çıkmaya kararlıyız" dedi.
Kayapınar Belediyesince, kentte başarılı olan öğrencilere ödül vermek üzere Cegerhun Kültür Merkezinde bir etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Kayapınar Belediyesi'ne kayyum olarak atanan ve aynı zamanda Kayapınar Kaymakamlığı görevini de yürüten Mustafa Kılıç, kamu kurum müdürleri, öğrenciler, veliler ve davetliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, öğrencilerin şarkı okuması ve şiir dinletisiyle devam etti.

"BELEDİYENİN KAYNAKLARI FARKLI AMAÇLARLA KULLANILMIŞ"
Programda bir konuşma yapan Kayapınar Belediye Başkanı Kılıç, yaklaşık 1 ay önce belediye başkanlığı görevine atandığını hatırlattı. Yaptıkları çalışmalarda, belediye imkanları ve hizmetlerinin vatandaşın hizmetinden ziyade farklı saiklere kullanıldığını belirten Kılıç, "İçerisinde bulunduğumuz kültür merkezi daha farklı amaçlarla kullanılan bu kültür merkeziydi. Biz yapmış olduğumuz planlamalarla artık halkımızın hizmetine açacağız. Basından takip ediyorum, bir takım olumsuz propagandalar yapılmaya başlandı. Kaymakam, belediye başkanı geldi. Buradaki kültür merkezinin faaliyetlerini durdurdu, eğitim öğretim faaliyetlerini durdurdu diye antipropaganda yapmaya başladılar. Asla ve kata böyle bir düşüncemiz yoktur. Biz tam tersine bu şehrin okuyan çocuklarına sahip çıkmaya ve bu şehrin kültürünü ayağı kaldırmaya gayret ediyoruz. Biliyoruz ki gençlerimizin birçoğu sokakta yanlış hareketler içerisinde yer aldığı vakit şehrin geleceğinden kaygı duyacağımızı da biliyoruz. Velilerimizden özellikle istirham ediyorum, çocuklarınıza sahip çıkın. Bazen görüyorum, 13-14 yaşındaki genç nesiller elinde Molotoflarla, barikatlarla farklı hareketler içerisine giriyorlar, o çocuklarınıza sahip çıkın. Bizler sahip çıkmaya kararlıyız. Yaptığımız projelerle zamanı geldiğinde göreceksiniz dışarıda çocuk görmeyeceğiz. Önceliğimiz gençlerimiz olacak" dedi.

"HALKTAN GAYRİ KİMSEDEN KORKMUYORUZ"
Kendisinin Diyarbakır'da acı görmekten usandığını kaydeden Kılıç, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Şahsım adına söylüyorum, ben bu şehirde acı görmekten usandım, sıkıldım, yüreğim acıyor artık. Ben biliyorum ki sizler de aynı düşünceyi paylaşıyorsunuz. Sizlerde aynı şeyleri yaşıyorsunuz. Bu şehirde artık acıdan ziyade barışın kardeşliğin insanlığın ön plana çıktığı bir şehir olmasını istiyorum. Suikast girişimi ile anılmaktansa, yapmış olduğumuz hizmetlerle anılmayı tercih ederim. Bir kaygımız, bir çekincemiz bir korkumuz yoktur. Şunu açık yüreklilikle söylüyorum, halktan gayrı kimseden korkumuz yoktur. Biz bir takım yerlerin ismini değiştirmekten ziyade, oraları halka açıp, halkın faydasına ne şekilde hizmet sunabiliriz onun kaygısındayız, bizim herhangi bir tabela ile işimiz olmaz. Kürtçe bu yörenin ve ülkemizin bir zenginliğidir. Bizim asla ırkla dille ilgili bir problemimiz yoktur. Kürtçe kültürünü de canlandırmak için ne gerekiyorsa biz yapmaya hazırız. Bunun üzerinden kimse farklı bir propaganda üretmesin, tam tersine biz onları kucaklamaya ve o kültürü yaşatmaya gayret ediyoruz."
Programın sonunda Kılıç ve beraberindekiler, başarılı öğrencilere hediyelerini verdi.
(Aydın Yorat/İHA)
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
İzmir şehidini uğurladı
Bir gencin öldüğü kavga kamerada
Borsa ilk yarıda yükseldi
Erdoğan: FETÖ-PKK her geçen gün eriyor!
Haşdi Şabi Irak'ta 300 Sünni genci kaçırdı
Hatay'da PKK operasyonu: 36 gözaltı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Ankara'da son dakika korkutan patlama!
Ankara'da son dakika korkutan patlama!
Almanlardan şaşırtan Türkiye itirafı!
Almanlardan şaşırtan Türkiye itirafı!
Reina saldırganının yakalandığı evden çıkanlar şaşırttı!
Reina saldırganının yakalandığı evden çıkanlar şaşırttı!
Borç yapılandırmada süreyi kaçıranlara müjde!
Borç yapılandırmada süreyi kaçıranlara müjde!
Elazığspor Galatasaray maçı geniş özeti
Elazığspor Galatasaray maçı geniş özeti
Yakalanan Reina saldırganının ilk ifadesi: llk hedef Taksim'di!
Yakalanan Reina saldırganının ilk ifadesi: llk hedef Taksim'di!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
İzmir şehidini uğurladı
İzmir şehidini uğurladı
Bir gencin öldüğü kavga kamerada
Bir gencin öldüğü kavga kamerada
Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa ilk yarıda yükseldi
Erdoğan: FETÖ-PKK her geçen gün eriyor!
Erdoğan: FETÖ-PKK her geçen gün eriyor!
Haşdi Şabi Irak'ta 300 Sünni genci kaçırdı
Haşdi Şabi Irak'ta 300 Sünni genci kaçırdı
Hatay'da PKK operasyonu: 36 gözaltı
Hatay'da PKK operasyonu: 36 gözaltı
Roma 5.3'le sarsıldı
Roma 5.3'le sarsıldı
Beşli konferans Mont Pelerin'de devam ediyor
Beşli konferans Mont Pelerin'de devam ediyor
'Mıntıka hastası' ne iş bulabiliyor ve eş
'Mıntıka hastası' ne iş bulabiliyor ve eş
Van'da 2 teröristin öldürülmesiyle ilgili açıklama
Van'da 2 teröristin öldürülmesiyle ilgili açıklama
Şanlıurfa'da DEAŞ'ın canlı bomba kuryesi yakalandı
Şanlıurfa'da DEAŞ'ın canlı bomba kuryesi yakalandı
Bahçeli anayasaya neden evet dediğini açıkladı
Bahçeli anayasaya neden evet dediğini açıkladı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English