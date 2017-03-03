Kayyuma suikast hazırlığındaki 3 kişi yakalandı

Ağrı'nın Tutak ilçesi Belediye Başkanlığına Kayyum olarak atanan Kaymakam Erkan İsa Erat'a suikast hazırlığında olan 3 kişi yakalandı.

Ağrı'nın Tutak ilçesi Belediye Başkanlığına Kayyum olarak atanan Kaymakam Erkan İsa Erat'a suikast hazırlığında olan 3 kişi yakalandı.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda Tutak İlçe Belediye Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Erkan İsa Erat'a suikast hazırlığında olan 3 kişi tespit edildi. Şüphelilerin adreslerine yönelik eş zamanla olarak düzenlenen operasyonda R.O., İ.O. ve M.S.O. gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramada; 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet tabanca ve bu tabancalara ait 2 adet şarjör ile 22 adet 9 mm çapında fişek ele geçirildi.

Ağrı Valiliği'nce yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımızca yürütülen çalışmalar neticesinde İlimiz Tutak İlçesi Belediye Başkanlığına atanan Kayyum'a yönelik suikast hazırlığında olan 3 kişi tespit edilmiş, 28 Şubat 2017 tarihinde kişilerin adreslerine eş zamanlı olarak düzenlenen operasyon neticesinde R.O., İ.O. ve M.S.O. gözaltına alınmıştır. Şahısların ikametlerinde yapılan aramada; 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet tabanca ve bu tabancalara ait 2 adet şarjör ile 22 adet 9 mm çapında fişek ele geçirilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Kaymakam Erkan İsa Erat, 11 Ocak tarihinde DBP'li Belediye Başkanı Fırat Öztürk'ün İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından Tutak Belediyesine kayyum olarak atanmıştı.

(Ahmet Genç / İHA)