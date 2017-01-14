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Kayyuma suikast girişimindeki 2 terörist tutuklandı
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Kayyuma suikast girişimindeki 2 terörist tutuklandı

İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun Hükmünde Kararname ile (KHK) Batman Belediye Başkanlığına kayyum olarak atanan Vali Yardımcısı Ertuğ Şevket Aksoy'a suikast girişiminde olduğu belirlenen 1 terörist ile teröriste yardım yataklık yapan 1 kişi tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun Hükmünde Kararname ile (KHK) Batman Belediye Başkanlığına kayyum olarak atanan Vali Yardımcısı Ertuğ Şevket Aksoy'a suikast girişiminde olduğu belirlenen 1 terörist ile teröriste yardım yataklık yapan 1 kişi tutuklandı.
Batman Valiliği tarafından yapılan açıklamada, emniyet müdürlüğü tarafından düzenlenen bir operasyonla terörist ve teröriste yardım yataklık yapan şahsın yakalandığı belirtildi. Açıklamada, "Kayyuma saldırı amaçlı Diyarbakır ili Bismil ilçesinden gelerek, ilimiz Memur-Sen TOKİ evlerinde bir terör örgütü mensubu kaldığına dair alınan ihbar üzerine, Batman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyon sonucunda, daha önce Bingöl kırsalında yapılan bir operasyonda ele geçirilen dokümanlarda ismi geçen bir terör örgütü mensubu ile birlikte kaldığı evin sahibi yakalanarak gözaltına alınmıştır. Her iki şüpheli şahıs 13 Ocak 2017 tarihinde çıkarılmış oldukları adli merciler tarafından tutuklanmıştır" denildi.
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