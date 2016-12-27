27.12.2016 10:30 KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Büyüksimitçi, 'İhracat yüzde 5 düştü'

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Aralık Ayı Meclis Toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, '2016 yılı itibariyle ihracatımız yüzde 5 civarında düşecek gibi duruyor geçtiğimiz yıl ihracatına göre' diye konuştu. Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Aralık Ayı Meclis Toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, "2016 yılı itibariyle ihracatımız yüzde 5 civarında düşecek gibi duruyor geçtiğimiz yıl ihracatına göre" diye konuştu.



KAYSO'nun 2016 yılının son meclis toplantısı, Kayseri'de ve ülke genelinde meydana gelen terör saldırılarında hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okunması ve dualar edilmesiyle başladı. Toplantının açılışında konuşan Meclis Başkanı Abidin Özkaya yeni yılın Türkiye ve dünyada huzur ve barışın olacağı bir yıl olmasını temenni ederek, "2016 yılının öyle ya da böyle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Çok acı ve sıkıntı dolu yılı geride bırakıyoruz. İnşallah Allah, böyle bir yılı bu millete bir daha nasip etmez. Çünkü hiç olmaması gereken şeyler oldu. Tabi bu arada sanayicilerimiz de hedeflerini revize etmek zorunda kaldılar. İnşallah 2017 yılının daha iyi olacağı, terör gündeminin olmadığı, ülkemizde birlik ve beraberliğin daha çok olduğu bir yıl olacak. Tüm Türkiye'de ve dünyada huzur ve barışın olacağı bir yıl diliyorum" diye konuştu.



Toplantıda konuşan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi de terörü nefretle lanetlediklerini ifade ederek, "Kayseri'miz ve ülke genelinde gerçekleşen terör olaylarını bir kez daha nefretle kınıyoruz. Ülkemizin kritik günlerden geçtiği bu dönemde hain odaklar ülkemiz üzerinde kirli oyunlarını sergilemeye devam ediyor. 15 Temmuz'da yapamadıklarını şimdilerde kalleşçe bombalı saldırılarla yapmaya çalışıyorlar. Ama başaramadılar, başaramayacaklar" dedi. Hükümet tarafından alınan tedbirler hakkında meclis üyelerine bilgi veren Büyüksimitçi, "Geçtiğimiz günlerde Başbakanımız Binali Yıldırım Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda ekonomiye yönelik alınan tedbirleri açıkladı. İhracat kredileri için verdiği kefalet oranını yüzde 85'ten yüzde 100'e çıkartılıyor. İmalata yönelik yatırım harcamaları için kurumlar vergisi indirimi tam olarak uygulanacak. Teşvikin tamamını diğer kazançlara uygulama imkanı getirilecek. Yatırıma yönelik inşaat işlerinde kdv iadesi verilecek. Aralık 2016 ve Ocak-Şubat 2017 aylarında ödenmesi gereken SGK primleri faizsiz olarak Ekim-Kasım-Aralık 2017'ye ötelenecek" şeklinde konuştu.



"Nefes Kredisi'nden 80 bin KOBİ faydalanacak"



TOBB bünyesindeki Nefes Kredisi'nden yaklaşık 80 bin KOBİ'nin faydalanacağını düşündüğünü ifade eden Büyüksimitçi, "Nefes Kredisi adı altında TOBB bünyesinde bizim de katkıda bulunduğumuz yıllık 9,90 faizle kredi kullandırılacak. TOBB Nefes Kredisi adı altında bir kredi oluşturuldu. Burada belli amaçlar var. Özellikle bunu yüzde 10'un altına çekmekle ilgili psikolojik eşiği kırmak. Burada toplam kredi hacmi 5 milyar TL olacak. Ve bu sadece KOBİ'lere kullandırılacak. Odaların tercihine göre 50-100-150 bin TL olarak KOBİ başına kullandırılacak bu kredi. Bu uygulama 12 Aralık Pazartesi itibariyle 81 il ve 160 ilçede başladı. Yaklaşık 80 bin KOBİ'miz bu işten faydalanacak. Bunun işleme şekli de üyelerimiz odamıza gelerek bir faaliyet belgesi alacak. Bu faaliyet belgesine de 'TOBB Nefes Kredisi İçindir' diye yazacak. İki banka ile anlaşıldı Ziraat ve Deniz Bank. Bunu Kayseri Sanayi Odası olarak 100 bin TL öngördük üyelerimizle ilgili. Yüzde 85'ine Kredi Garanti Fonu teminat verecek, başvurduğunuzdan itibaren en geç 24 saat içerisinde sonuçlandıracak. Dolayısıyla bankalar sadece yüzde 15'lik bir risk taşıyacağı için KOBİ'lerimiz daha rahat alacak diye düşünüyoruz" dedi.



"İhracat yüzde 5 düştü"



Geçtiğimiz yıla oranla bu yıl ihracatta yüzde 5 oranında düşüş olduğunun altını çizen KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, önümüzdeki yıl daha çok çalışılması gerektiğinin belirtti. Büyüksimitçi, "2016 yılı itibariyle ihracatımız yüzde 5 civarında düşecek gibi duruyor geçtiğimiz yıl ihracatına göre. 2016 maalesef çok zorluklarla geçti. Bu zorluğa rağmen sanayicimizin direnci, azmi ile bu rakamın daha aşağı inmesi engellenmiş oldu. İnşallah önümüzdeki yıl cumhurbaşkanımızın a sıkça belirttiği sanayicimizin kendi işine odaklanması gereken, bunu bir milli seferberlik ruhuyla yapması gereken, koşturacağımız bir yıl olması gerekiyor. Daha çok üretmeliyiz, ihracat yapmalıyız" ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından gündem maddeleri görüşülerek oylandı.

