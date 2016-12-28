28.12.2016 14:47 KAYSO'dan Kayseri Şeker'e ziyaret

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'i ziyaret etti. Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'i ziyaret etti.



KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'a iade-i ziyarette bulunarak bir süre görüş alışverişinde bulundu. Ziyarette Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer ve Yönetim Kurulu Üyelerinden Abdulkadir Güneş de hazır bulundu.

