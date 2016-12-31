31.12.2016 14:08 KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci'den yeni yıl mesajı

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci yeni yıl dolayısıyla yazılı bir açıklama yaparak, KAYSO üyelerinin, tüm Kayserililerin ve iş dünyasının yeni yılını kutladı. Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci yeni yıl dolayısıyla yazılı bir açıklama yaparak, KAYSO üyelerinin, tüm Kayserililerin ve iş dünyasının yeni yılını kutladı.



2016 yılının hem Dünya'da hem de Türkiye'de siyasi ve ekonomik anlamda kolay geçmediğini ifade eden Başkan Büyüksimitci, "Türkiye'miz 2016 yılını bütün olumsuzluklara rağmen yüzde 3 civarında büyüme ile kapatacak. Kayseri iş dünyası olarak Türk ekonomisinin 2017 yılında daha iyi olacağına inanıyoruz" dedi.



2017 yılı beklentilerini de aktaran Başkan Büyüksimitci, "Türkiye orta ve uzun vadede yapacağı reformlarla yoluna emin adımlarla devam edecektir. 2017 yılı büyüme rakamlarının da yüzde 5 olacağını tahmin ediyoruz. Türkiye'mizin geleceğinden ümitliyiz. Hedeflerimiz var. Endişemiz yok. Hedefimiz Kayseri'nin ve ülkemizin kalkınması, hane halkı gelirinin artması ve bölgeler arası gelişmişlik farkının azalmasıdır" diye konuştu.



Başkan Büyüksimitci, 2016'nın acılarla geçen bir yıl olduğunu, bu yılda Kayseri'nin ve ülkenin gelişimi için emek veren tüm kesimlere teşekkür etti. Birlik, beraberlik ve kardeşliğin hakim olduğu yeni bir yıl temennisinde bulunan Başkan Büyüksimitci, başta Kayserili hemşerileri olmak üzere tüm sanayicilerin yeni yıllarını kutlayarak kazasız belasız bir sene diledi.

