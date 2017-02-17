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Kayserispor seriye bağladı
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Kayserispor seriye bağladı

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Bursaspor'u 2-0 mağlup eden Kayserispor, üst üste üçüncü galibiyetini aldı.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Bursaspor'u 2-0 mağlup eden Kayserispor, üst üste üçüncü galibiyetini aldı.
Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Hakan Ertürk, takımın sahada yapması gereken her şeyi yaptığını söyleyerek hızla alt sıralardan uzaklaştıklarını ifade etti. Ertürk, "Üst üste iki tane maç oynadık. Bunun ikisinde galip geldik. Bu maçlardan sonra takım içerisinde konsantrasyonu sağlamak biraz zordur. Bunu ilk yarıda biraz yaşadık, ikinci yarıda tamamen etkisinden kurtulduk. Futbol adına yapılması gereken her şeyi takımımız sahada yaptı, neticeyi de aldık. İstatistiklerin hepsinde üstünüz. 27 şut ortalamasıyla oynamakla gol geleceğini zaten biliyorduk. Neticesinde 2 tane gol bulduk, daha da atabilirdik. Kırmızı bölgeden çıktık, hızla uzaklaşıyoruz. Yukarı doğru inşallah demir atacağız" dedi.

BURSASPOR CEPHESİ
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Kayserispor'a 2-0 mağlup olan Bursaspor Teknik Direktörü Mutlu Topçu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Bundan sonra formayı hak eden giyecek" dedi.
Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Bursaspor Teknik Direktörü Mutlu Topçu, 10 kişi oynamanın kolay olmadığını söyledi. Bahanelere sığınmamak gerektiğini ifade eden Topçu, "Geçen hafta 55 dakika, bu hafta da 70-75 dakika 10 kişi oynadık. 10 kişi oynamak kolay değil. Geçen hafta 1-0 mağlup durumdayken seyircimizin desteğinden dolayı ekstra motivasyon ile beraberlik çıkardık. Bu hafta zor oldu. İlk yarıyı 0-0 kapattık ama ikinci yarı rakibin erken gol bulması olayları değiştirdi, farklı bir hal aldı. Ama bahane üretmemek lazım. Biz Bursasporuz. Dolayısıyla bu formanın hakkını, değerini iyi bilmek lazım. Bugün benim için farklı bir akşam oldu. Şunu söylemek istiyorum, bundan sonra bu formayı hak eden giyecek. Bu formayı çalışan, varını yoğunu sahada hak eden giyecek" dedi.
((Mesut Alan - Turan Bulut)

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