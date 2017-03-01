Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamlandı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finalinde Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finalinde Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Can Bartu Tesislerinde Teknik Direktör Dick Advocaat gözetimindeki sarı-lacivertlilerin antrenmanı 1 saat 20 dakika sürdü. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, pas organizasyonlarıyla devam etti. Dar alanda yapılan çift kale maçların ardından antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Bu antrenmanla Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, saat 17.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel bir uçakla Kayseri'ye hareket edecek. Kayserispor - Fenerbahçe maçı yarın saat 20.30'da Kadir Has Stadı'nda oynanacak.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.