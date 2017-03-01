Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamlandı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finalinde Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finalinde Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Can Bartu Tesislerinde Teknik Direktör Dick Advocaat gözetimindeki sarı-lacivertlilerin antrenmanı 1 saat 20 dakika sürdü. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, pas organizasyonlarıyla devam etti. Dar alanda yapılan çift kale maçların ardından antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Bu antrenmanla Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, saat 17.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel bir uçakla Kayseri'ye hareket edecek. Kayserispor - Fenerbahçe maçı yarın saat 20.30'da Kadir Has Stadı'nda oynanacak.

