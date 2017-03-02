Kayserispor Fenerbahçe maçı geniş özeti

UEFA Avrupa Ligi'nde Krasnodar'a elenen, ligde Beşiktaş'ın 12 puan gerisinde kalan Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor'a konuk oldu.

İLK YARIDA TARTIŞMALI GOL

Fenerbahçe ile Kayserispor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçının ilk bölümleri iki takımın da dengeli oynamayı tercih ettiği bir futbol anlayışı içinde geçti. Genel itibari ile kontrollü geçen 45 dakikalık bölümün son dakikaları ise tempo arttı.

Fenerbahçe önce Ozan Tufan'ın kafa vuruşuyla gole yaklaştı ancak kaleci Muammer gole izin vermedi. Ozan ile gole yaklaşan sarı-lacivertliler Fernandao ile 45. dakikada golü buldu. Lens kendisine yapılan faulü hızlı kullandı, içeride boş pozisyonda bulunan Fernando düzgün bir vuruşla Fenerbahçe'yi Kayseri deplasmanında 1-0 öne geçirdi.

Kayserisporlu futbolcular golden sonra uzun süre Lens'in serbest vuruş kullandığı sırada topun durmadığı yönünde itirazarı oldu ancak karar değişmedi. Fenerbahçe devreye 1-0 önde girdi.

KAYSERİİKİNCİ DEVREYE İSTEKLİ BAŞLADI

İlk yarının son dakikasında yediği golle yenik duruma düşen Kayserispor ikinci devreye istekli başladı. Umut ve Deniz'in oyuna dahil olmasıyla tehlikeli ataklar geliştirdi. Oyunun kontrolünü de eline alan sarı-kırmızılı ekip aradığı golü bulamazken, kontradan yediği golle yıkıldı.

FERNANDAO YENİDEN SAHNEDE

Karşılaşmada Kayserispor'un oyun anlamındaki üstünlüğü devam ederken, Fenerbahçe kontra ataklarla ikinci golü aradı. Bu pozisyonlardan birinde ani gelişen Fenerbahçe atağında topu kapan Fernandao, Mehmet Topal'ın final pasında topu ağlara göndererek farkı 2'ye çıkardı.

FERNANDO YILDIZLAŞTI

Fenerbahçe'ye geldiği günden beri Van Persie'nin gölgesinde kalan ancak şans buldukça iyi değerlendiren Fernando yine görevini yaptı. Brezilyalı golcü 74 dakika sahada kaldı, mücadeleci oyununu 2 golle süsleyerek yarı finalin kapısını aralayan adam oldu. Fernandao son çeyrek dilimlik bölümde yerini Sow'a bıraktı.

FENERBAHÇE İŞİ KAYSERİ'DE BİTİRDİ

2-0'dan sonra oyundan düşen Kayserispor Erkan Kaş'ın kendi kalesine attığı golle adeta havlu attı. 77. dakika gelişen Fenerbahçe atağından içeriye çıkarılan topu Erkan Kaş ters vuruşla kendi ağlarına gönderdi.

Karşılaşmanın son bölümünde başka gol olmadı ve Fenerbahçe, Kayserispor'u 3-0 yenerek İstanbul'daki ikinci maç öncesi büyük avantaj yakaladı.

LİGİN RÖVANŞINI ALDILAR

Fenerbahçe, Sergen Yalçın yönetimindeki Kayserispor'a ligde 4-1 yenilmişti. Türkiye Kupası'nda deplasmanda rakibini 3-0 mağlup eden Fenerbahçe hem yarı final biletini cebine koydu, hem de bir nevi ligin rövanşını almış oldu.

KAYSERİSPOR: 0 - 3 :FENERBAHÇE

Maç Sonu: Karşılaşmada son düdük çaldı. Fenerbahçe Kayserispor'u 3-0 mağlup etti.

90+3. dakika: Güray ceza sahası dışından şansını denedi. Onun vuruşunda top üstten dışarıya gitti.

90+2. dakika: Gelişen Fenerbahçe atağında sağ kanattan ceza sahasına giren Sow'un vuruşu yandan dışarıya gitti.

90+1. dakika: Gelişen Fenerbahçe atağında sarı - lacivertliler rakibini az adamla yakalandı ancak Ozan pasını Lens'e aktaramadı.

90. dakika: Fenerbahçeli futbolcular son dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor. Karşılaşmanın sonuna en az 3 dakika ilave edildi.

89. dakika: Güray'ın sağ kanattan kullandığı kornerde savunma topu karşıladı. Sonrasında topu tekrar alan Güray bir kez daha ortasını yaptı. Onun ortasında top doğrudan dışarıya gitti. Bu arada Kayserispor'da sakatlığı nedeniyle kenara gelen Deniz sekerek oyuna girdi ancak daha sonra tekrar dışarıya çıktı.

88. dakika: Güray sağ kanattan orta yapmak isterken Hasan Ali araya girdi ve top dışarıya gitti. Kayserispor korner kullanacak.

87. dakika: Deniz oyuna devam edemeyecek. Kayserispor'un oyuncu değiştirme hakkı kalmadığı için kalan dakikalarda 10 kişi mücadele edecek. Kubilay, Deniz'e yapılan faulde serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra Kayserisporlu futbolcular kendi aralarında pas yapıyor.

86. dakika: Mehmet'in müdahalesiyle yerde kalan Deniz sakatlık geçiriyor. Sağlık görevlileri oyun alanında.

85. dakika: Bu arada Fenerbahçe'de orta alanda rakibine faul yaptıktan sonra düdükten sonra topa vuran Mehmet sarı kart gördü.

84. dakika: Kayserispor'da penaltı itirazlarını sürdüren Umut sarı kart gördü.

83. dakika: Güray'ın sol kanattan ortasında Hasan Ali'nin karşıladığı top Skrtel'in eline çarptı ve Kayserisporlu futbolcular penaltı bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi.

82. dakika: Fenerbahçe'de Alper yerini İsmail'e bıraktı.

81. dakika: Fenerbahçe'de İsmail oyuna girmek için hazırlık yapmaya başladı.

80. dakika: Kayserispor tehlikeli geldi. Ceza sahası dışından şansını deneyen Güray'ın vuruşu üst direkten dışarıya gitti.

79. dakika: Kayserispor golün ardından baskı kurmaya çalışıyor.

77. dakika: GOL! Deniz'in kullandığı serbest vuruşun ardından hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Şener'in sağ kanattan ortasında Erkan ters bir vuruş yaparak topu kendi ağlarına gönderdi. Kayserispor oyuna yeniden başladı.

76. dakika: Alper Deniz'e faul yaptı. Kayserispor sağ kanattan serbest vuruş kullanacak. Alper pozisyonun ardından hakeme itiraz etti ve sarı kart gördü. Deniz'in kullandığı serbest vuruşta savunma topu karşıladı.

75. dakika: Fenerbahçe çok net bir fırsattan yararlanamadı. Hasan Ali'nin sol kanattan ortasında ceza sahasında bomboş durumda topla buluşan Lens'in vuruşu yandan dışarıya gitti.

74. dakika: Fenerbahçe'de Fernandao yerini Sow'a bıraktı.

73. dakika: Güray'ın sol kanattan ortasında top savunmaya çarptı ve dışarıya gitti. Kayserispor korner kullanacak. Güray'ın sol kanattan kullandığı kornerde savunma topu uzaklaştırdı.

72. dakika: Kayserispor oyuna yeniden başladı.

71. dakika: GOL! Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında orta sahada topu alan Fernandao sol kanatta hareketlenen Mehmet'i topla buluşturdu. Mehmet sol kanattan topla birlikte ilerledikten sonra ceza sahasındaki Fernandao'ya pasını verdi. Fernandao'nun vuruşunda top ağlara gitti.

70. dakika: Gelişen Kayserispor atağında Erkan'ın sol kanattan ortasında Umut'un vuruşu sonrası ceza sahasında oluşan karambolün ardından kaleci Fabiano topu aldı.

69. dakika: Kayserispor bu dakikalarda baskı kurmaya çalışıyor.

68. dakika: Kayserispor'da N'Guemo yerini Deniz'e bıraktı.

66. dakika: Gelişen Kayserispor atağında Sow ceza sahası dışından şansını denedi. Onun vuruşu savunmadan geri döndü.

65. dakika: Pozisyonun ardından Hasan Ali sakatlık geçiriyor. Sağlık görevlileri oyun alanında. Güray'ın sağ kanattan kullandığı kornerde Levent topa ıska geçti.

64. dakika: Gelişen Kayserispor atağında Güray'ın sol kanattan ortasında Sow'un vuruşunu Hasan Ali karşıladı ve top dışarıya gitti. Ev sahibi takım korner kullanacak.

63. dakika: Hızlı gelişen Kayserispor atağında Fernandao ceza sahası dışından şansını denedi. Onun vuruşunda top yandan dışarıya gitti.

62. dakika: Kayserispor bu dakikalarda topa daha fazla sahip olan taraf.

61. dakika: Kayserispor tehlikeli geldi. Kjaer'in hatasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Welliton vuruşunu yaptı. Onun vuruşunda Fabiano topu kurtardı.

60. dakika: Lens'in müdahalesiyle yerde kalan Levent sakatlık geçiriyor. Kayserispor'da Umut Hakan'ın yerine oyuna dahil oldu.

59. dakika: Kayserispor'da Umut Bulut oyuna girmek için kenara geldi.

58. dakika: Gelişen Kayserispor atağında Kubilay ceza sahası dışından şansını denedi. Onun vuruşu kaleci Fabiano'da kaldı.

57. dakika: Gelişen Kayserispor atağında Welliton ceza sahasındaki Güray'ı düşündü ancak Şener araya girerek topu uzaklaştırdı. Sonrasında hızlı gelişen Fenerbahçe atağında sarı - lacivertliler rakibini az adamla yakalamıştı ancak Lens pasını Fernandao'ya aktaramadı.

56. dakika: Sow, sağlık görevlilerine gerek duymadan ayağa kalktı.

55. dakika: Topsuz alanda Sow ve Mehmet çarpıştı. Sow yerden kalkamadı ve sakatlık geçiriyor.

54. dakika: Hasan Ali, serbest vuruşu kullandıktan sonra gelişen Kayserispor atağında rakibine faul yapan Şener sarı kart gördü.

53. dakika: Hasan Ali'nin kullandığı serbest vuruşta savunma topu karşıladı.

52. dakika: Güray top kaybı yaptıktan sonra gelişen Fenerbahçe atağında Ozan Sow'un müdahalesiyle yerde kaldı. Sow müdahalenin ardından sarı kart gördü.

52. dakika: Güray top kaybı yaptıktan sonra gelişen Fenerbahçe atağında Ozan Sow'un müdahalesiyle yerde kaldı. Sow müdahalenin ardından sarı kart gördü.

51. dakika: Kayserisporlu futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

50. dakika: Kjaer serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra sol kanatta topla buluşan Alper ortasını yaptı. Onun ortasında top doğrudan dışarıya gitti.

49. dakika: Hava topu mücadelesinde Douglao, Fernandao'ya faul yaptı. Konuk ekip orta sahadan serbest vuruş kullanacak.

48. dakika: Mehmet serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra sağ kanatta topla buluşan Lens rakibinden sıyrıldı ve ortasını yaptı. Onun ortasında savunma topu karşıladı.

47. dakika: Lens Levent'in müdahalesiyle yerde kaldı. Fenerbahçe sağ kanattan serbest vuruş kullanacak.

46. dakika: Karşılaşmada ikinci yarı başladı. Gelişen Kayserispor atağında Güray savunmanın arkasına koşu yapan Welliton'u düşündü ancak Fabiano zamanında kalesini terk ederek topu aldı.

Devre Arası: İlk yarıda son düdük çaldı. Fenerbahçe soyunma odasına 1-0 önde gidiyor.

45. dakika: GOL! Lens sağ kanattan hareketlenmek isterken top Mabiala'nın eline çarptı. Sonrasında Lens serbest vuruşu hızlı kullanarak Fernandao'ya pasını verdi. Fernandao kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi. Bu arada Kayserisporlu futbolcular golün ardından uzun süre hakeme itirazda bulundu. Hakeme itirazlarının ardından Muammer sarı kart gördü.

44. dakika: Hava topu mücadelesinde Skrtel'in müdahalesiyle yerde kalan Erkan sakatlık geçiriyor. Sağlık görevlileri oyun alanında. Erkan'ın tedavisi oyun alanı içerisinde devam ediyor.

43. dakika: Karşılaşmadaki ilk tehlikeli atak 42. dakikada Ozan'la Fenerbahçe'den geldi.

42. dakika: Gelişen Fenerbahçe atağında Şener'in sağ kanattan yaptığı ortada Ozan'ın kafa vuruşu kaleci Muammer'de kaldı.

41. dakika: Fenerbahçeli futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

40. dakika: Gelişen Fenerbahçe atağında Fernandao Souza'nın pasıyla kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak pozisyon ofsayt.

39. dakika: Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında sarı - lacivertliler rakibini az adamla yakaladı ancak Alper Fernandao'ya pasını aktaramadı. Sonrasında sağ kanatta topu alan Lens'in ortası doğrudan dışarıya gitti.

38. dakika: Kayserispor'da bu kez Hakan sağ kanattan ortasını yaptı. Onun ortasında savunma topu karşıladı.

37. dakika: Kayserispor atağında Güray'ın sol kanattan ortasında Welliton ceza sahasında topu kontrol edemedi.

36. dakika: Gelişen Fenerbahçe atağında Şener bir kez daha sağ kanattan ortasını yaptı ancak onun ortasında top doğrudan dışarıya gitti.

34. dakika: Hasan Ali'nin sol kanattan yaptığı ortayı yine savunma karşıladı. Fenerbahçe bu dakikalarda her iki kanattan yaptığı ortalarla tehlikeli olmaya çalışıyor ancak Kayserispor savunması şu ana kadar hata yapmadı.

33. dakika: Gelişen Fenerbahçe atağında Şener'in sağ kanattan yaptığı ortayı savunma karşıladı. Sonrasında Lens yine sağ kanattan orta yaptı ancak onun orta yaptığı bölgede takım arkadaşı yok.

32. dakika: Lens'in sağ kanattan kullandığı kornerde savunma topu karşıladı.

31. dakika: Fenerbahçe tehlikeli geldi. Şener'in sağ kanattan ortasında Fernandao ceza sahasında topu kontrol etti ve vuruşunu yaptı. Onun vuruşunu Muammer kurtardı ve top dışarıya gitti. Fenerbahçe korner kullanacak.

30. dakika: Mehmet Topal, savunmanın arkasına koşu yapan Fernandao'yu topla buluşturmak istedi ancak topun şiddetini iyi ayarlayamadı ve top kaleci Muammer'de kaldı.

29. dakika: Gelişen Kayserispor atağında Güray ceza sahası dışından şansını denedi. Onun vuruşunda top kalecide kaldı.

28. dakika: Kayserisporlu futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

27. dakika: Fenerbahçe'de Lens bir kez daha sağ kanattan ortasını yaptı. Onun ortasında top kaleci Muammer'de kaldı.

26. dakika: Mabiala serbest vuruşta sol kanatta hareketlenen Güray'ı düşündü ancak savunma araya girdi. Sonrasında top yine Kayserispor'da kaldı. Gelişen Kayserispor atağında Welliton savunmanın arkasına koşu yapan Güray'ı topla buluşturamadı. Sonrasında hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Lens'in sağ kanattan ortasında Fernandao topa vuramadı.

25. dakika: Kubilay Ozan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Kayserispor bu kez orta sahadan serbest vuruş kullanacak.

24. dakika: Güray'ın kullandığı serbest vuruşta top kaleci Fabiano'da kaldı.

23. dakika: Hızlı gelişen Kayserispor atağında Welliton Skrtel'in müdahalesiyle yerde kaldı. Ev sahibi takım tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruş kullanacak.

22. dakika: Lens'in sağ kanattan yaptığı orta savunmaya çarparak dışarıya gitti. Fenerbahçe korner kullanacak. Lens'in sağ kanattan kullandığı kornerde savunma ön direkte topu karşıladı.

20. dakika: Gelişen Kayserispor atağında Erkan'ın sağ kanattan yaptığı orta kaleci Fabiano'da kaldı.

19. dakika: Kayserispor'da sakatlanan Traore'nin yerine Güray oyuna dahil oldu.

18. dakika: Traore sağlık görevlileriyle birlikte kenara geldi.

17. dakika: Bu arada Kayserispor'da Traore'nin bir sakatlığı var. Sağlık görevlileri oyun alanında. Traore oyuna devam edemeyecek gibi duruyor. Güray oyuna girmek için hazırlık yapmaya başladı.

16. dakika: Pozisyonun ardından hakem, yardımcı hakeme itiraz Alper'i uyardı. Traore'nin kullandığı serbest vuruşta top doğrudan dışarıya gitti.

15. dakika: Hava topu mücadelesinde Hasan Ali Welliton'a faul yaptı. Ev sahibi takım sağ kanattan serbest vuruş kullanacak.

14. dakika: Topla oynama oranları: Kayserispor %58 Fenerbahçe %42

13. dakika: Josef Traore'den sıyrılmak isterken yerde kaldı. Konuk ekip tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruş kullanacak. Hasan Ali serbest vuruşu paslı kullandıktan sonra sağ kanatta topla buluşan Şener'in ortasını savunma karşıladı.

12. dakika: Gelişen Fenerbahçe atağında Şener'in sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topu savunma karşıladı.

11. dakika: Kubilay pas hatası yaptıktan sonra hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Fenerbahçe rakibini az adamla yakalamıştı ancak Fernandao topu alırken rakibine faul yaptı. Traore ceza sahası dışından şansını denedi. Onun vuruşunda top kaleci Fabiano'da kaldı.

10. dakika: Hakan serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra Kayserisporlu futbolcular kendi aralarında pas yapıyor.

9. dakika: Hızlı gelişen Kayserispor atağında Welliton Kjaer'den sıyrılmak isterken top Kjaer'in eline çarptı. Ev sahibi takım orta sahadan serbest vuruş kullanacak.

8. dakika: Gelişen Fenerbahçe atağında Alper sol kanattan orta yapmak isterken topun kontrolünü sağlayamadı ve top dışarıya gitti.

7. dakika: Fenerbahçe ilk dakikalarda Şener ve Lens'in oynadığı sağ kanattan atak geliştirmeye çalışıyor.

6. dakika: Gelişen Fenerbahçe atağında Lens'in sağ kanattan ortasında top Fernandao'ya gelmeden önce savunma araya girdi.

5. dakika: Şener sağ kanattan orta yapmak isterken Erkan araya girdi ve ona orta yapma şansı vermedi. Sonrasında Şener korner itirazında bulundu ancak hakem autu gösterdi.

4. dakika: Gelişen Fenerbahçe atağında Josef savunmanın arkasına koşu yapan Fernandao'yu topla buluşturmak istedi ancak Muammer kalesini zamanında terk ederek topu kontrol etti.

3. dakika: Karşılaşmanın ilk dakikalarında topun hakimiyeti Kayserispor'da. Sarı - kırmızılı futbolcular kendi aralarında pas yapıyor.Gelişen Kayserispor atağında Hakan'ın sağ kanattan yaptığı orta kaleci Fabiano'da kaldı.

2. dakika: Kayserisporlu futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

1. dakika: Karşılaşmada ilk düdük çaldı. İki takıma da başarılar. Erkan topu kaybettikten sonra topu alan Fernandao sol kanatta hareketlenen Alper'i düşündü ancak Mabiala son anda araya girerek topun Alper'e gelmesine engel oldu.

Maçtan Önce: Takımlar seremoni için sahaya çıkıyor. Karşılaşma öncesi, hayatını kaybeden eski milli futbolcu İsmail Kurt için saygı duruşu yapılıyor. Kayseri'de İstiklal Marşımız...

KAYSERİSPOR: Muammer, Douglao, Levent, Mabiala, Hakan, N'Guemo Sow, Kubilay, Traore, Erkan, Welliton

YEDEKLER: Ahamada, Rotman, Umut Bulut, Deniz, Umut Sönmez, Efe Halil, Güray

TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın

FENERBAHÇE: Fabiano, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Ozan, Josef, Mehmet Topal, Lens, Alper, Fernandao

TEKNİK DİREKTÖR: Dick Advocaat