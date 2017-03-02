Kayserispor Fenerbahçe maçı CANLI ANLATIM

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor ile karşılaşıyor.

KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE

STAT: Kadir Has

HAKEM: Ümit Öztürk

SAAT: 20.30

YAYIN: ATV

SAKAT: Volkan Demirel

KAYSERİSPOR: 0 - 1 :FENERBAHÇE

52. dakika: Güray top kaybı yaptıktan sonra gelişen Fenerbahçe atağında Ozan Sow'un müdahalesiyle yerde kaldı. Sow müdahalenin ardından sarı kart gördü.

51. dakika: Kayserisporlu futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

50. dakika: Kjaer serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra sol kanatta topla buluşan Alper ortasını yaptı. Onun ortasında top doğrudan dışarıya gitti.

49. dakika: Hava topu mücadelesinde Douglao, Fernandao'ya faul yaptı. Konuk ekip orta sahadan serbest vuruş kullanacak.

48. dakika: Mehmet serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra sağ kanatta topla buluşan Lens rakibinden sıyrıldı ve ortasını yaptı. Onun ortasında savunma topu karşıladı.

47. dakika: Lens Levent'in müdahalesiyle yerde kaldı. Fenerbahçe sağ kanattan serbest vuruş kullanacak.

46. dakika: Karşılaşmada ikinci yarı başladı. Gelişen Kayserispor atağında Güray savunmanın arkasına koşu yapan Welliton'u düşündü ancak Fabiano zamanında kalesini terk ederek topu aldı.

Devre Arası: İlk yarıda son düdük çaldı. Fenerbahçe soyunma odasına 1-0 önde gidiyor.

45. dakika: GOL! Lens sağ kanattan hareketlenmek isterken top Mabiala'nın eline çarptı. Sonrasında Lens serbest vuruşu hızlı kullanarak Fernandao'ya pasını verdi. Fernandao kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi. Bu arada Kayserisporlu futbolcular golün ardından uzun süre hakeme itirazda bulundu. Hakeme itirazlarının ardından Muammer sarı kart gördü.

44. dakika: Hava topu mücadelesinde Skrtel'in müdahalesiyle yerde kalan Erkan sakatlık geçiriyor. Sağlık görevlileri oyun alanında. Erkan'ın tedavisi oyun alanı içerisinde devam ediyor.

43. dakika: Karşılaşmadaki ilk tehlikeli atak 42. dakikada Ozan'la Fenerbahçe'den geldi.

42. dakika: Gelişen Fenerbahçe atağında Şener'in sağ kanattan yaptığı ortada Ozan'ın kafa vuruşu kaleci Muammer'de kaldı.

41. dakika: Fenerbahçeli futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

40. dakika: Gelişen Fenerbahçe atağında Fernandao Souza'nın pasıyla kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak pozisyon ofsayt.

39. dakika: Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında sarı - lacivertliler rakibini az adamla yakaladı ancak Alper Fernandao'ya pasını aktaramadı. Sonrasında sağ kanatta topu alan Lens'in ortası doğrudan dışarıya gitti.

38. dakika: Kayserispor'da bu kez Hakan sağ kanattan ortasını yaptı. Onun ortasında savunma topu karşıladı.

37. dakika: Kayserispor atağında Güray'ın sol kanattan ortasında Welliton ceza sahasında topu kontrol edemedi.

36. dakika: Gelişen Fenerbahçe atağında Şener bir kez daha sağ kanattan ortasını yaptı ancak onun ortasında top doğrudan dışarıya gitti.

34. dakika: Hasan Ali'nin sol kanattan yaptığı ortayı yine savunma karşıladı. Fenerbahçe bu dakikalarda her iki kanattan yaptığı ortalarla tehlikeli olmaya çalışıyor ancak Kayserispor savunması şu ana kadar hata yapmadı.

33. dakika: Gelişen Fenerbahçe atağında Şener'in sağ kanattan yaptığı ortayı savunma karşıladı. Sonrasında Lens yine sağ kanattan orta yaptı ancak onun orta yaptığı bölgede takım arkadaşı yok.

32. dakika: Lens'in sağ kanattan kullandığı kornerde savunma topu karşıladı.

31. dakika: Fenerbahçe tehlikeli geldi. Şener'in sağ kanattan ortasında Fernandao ceza sahasında topu kontrol etti ve vuruşunu yaptı. Onun vuruşunu Muammer kurtardı ve top dışarıya gitti. Fenerbahçe korner kullanacak.

30. dakika: Mehmet Topal, savunmanın arkasına koşu yapan Fernandao'yu topla buluşturmak istedi ancak topun şiddetini iyi ayarlayamadı ve top kaleci Muammer'de kaldı.

29. dakika: Gelişen Kayserispor atağında Güray ceza sahası dışından şansını denedi. Onun vuruşunda top kalecide kaldı.

28. dakika: Kayserisporlu futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

27. dakika: Fenerbahçe'de Lens bir kez daha sağ kanattan ortasını yaptı. Onun ortasında top kaleci Muammer'de kaldı.

26. dakika: Mabiala serbest vuruşta sol kanatta hareketlenen Güray'ı düşündü ancak savunma araya girdi. Sonrasında top yine Kayserispor'da kaldı. Gelişen Kayserispor atağında Welliton savunmanın arkasına koşu yapan Güray'ı topla buluşturamadı. Sonrasında hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Lens'in sağ kanattan ortasında Fernandao topa vuramadı.

25. dakika: Kubilay Ozan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Kayserispor bu kez orta sahadan serbest vuruş kullanacak.

24. dakika: Güray'ın kullandığı serbest vuruşta top kaleci Fabiano'da kaldı.

23. dakika: Hızlı gelişen Kayserispor atağında Welliton Skrtel'in müdahalesiyle yerde kaldı. Ev sahibi takım tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruş kullanacak.

22. dakika: Lens'in sağ kanattan yaptığı orta savunmaya çarparak dışarıya gitti. Fenerbahçe korner kullanacak. Lens'in sağ kanattan kullandığı kornerde savunma ön direkte topu karşıladı.

20. dakika: Gelişen Kayserispor atağında Erkan'ın sağ kanattan yaptığı orta kaleci Fabiano'da kaldı.

19. dakika: Kayserispor'da sakatlanan Traore'nin yerine Güray oyuna dahil oldu.

18. dakika: Traore sağlık görevlileriyle birlikte kenara geldi.

17. dakika: Bu arada Kayserispor'da Traore'nin bir sakatlığı var. Sağlık görevlileri oyun alanında. Traore oyuna devam edemeyecek gibi duruyor. Güray oyuna girmek için hazırlık yapmaya başladı.

16. dakika: Pozisyonun ardından hakem, yardımcı hakeme itiraz Alper'i uyardı. Traore'nin kullandığı serbest vuruşta top doğrudan dışarıya gitti.

15. dakika: Hava topu mücadelesinde Hasan Ali Welliton'a faul yaptı. Ev sahibi takım sağ kanattan serbest vuruş kullanacak.

14. dakika: Topla oynama oranları: Kayserispor %58 Fenerbahçe %42

13. dakika: Josef Traore'den sıyrılmak isterken yerde kaldı. Konuk ekip tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruş kullanacak. Hasan Ali serbest vuruşu paslı kullandıktan sonra sağ kanatta topla buluşan Şener'in ortasını savunma karşıladı.

12. dakika: Gelişen Fenerbahçe atağında Şener'in sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topu savunma karşıladı.

11. dakika: Kubilay pas hatası yaptıktan sonra hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Fenerbahçe rakibini az adamla yakalamıştı ancak Fernandao topu alırken rakibine faul yaptı. Traore ceza sahası dışından şansını denedi. Onun vuruşunda top kaleci Fabiano'da kaldı.

10. dakika: Hakan serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra Kayserisporlu futbolcular kendi aralarında pas yapıyor.

9. dakika: Hızlı gelişen Kayserispor atağında Welliton Kjaer'den sıyrılmak isterken top Kjaer'in eline çarptı. Ev sahibi takım orta sahadan serbest vuruş kullanacak.

8. dakika: Gelişen Fenerbahçe atağında Alper sol kanattan orta yapmak isterken topun kontrolünü sağlayamadı ve top dışarıya gitti.

7. dakika: Fenerbahçe ilk dakikalarda Şener ve Lens'in oynadığı sağ kanattan atak geliştirmeye çalışıyor.

6. dakika: Gelişen Fenerbahçe atağında Lens'in sağ kanattan ortasında top Fernandao'ya gelmeden önce savunma araya girdi.

5. dakika: Şener sağ kanattan orta yapmak isterken Erkan araya girdi ve ona orta yapma şansı vermedi. Sonrasında Şener korner itirazında bulundu ancak hakem autu gösterdi.

4. dakika: Gelişen Fenerbahçe atağında Josef savunmanın arkasına koşu yapan Fernandao'yu topla buluşturmak istedi ancak Muammer kalesini zamanında terk ederek topu kontrol etti.

3. dakika: Karşılaşmanın ilk dakikalarında topun hakimiyeti Kayserispor'da. Sarı - kırmızılı futbolcular kendi aralarında pas yapıyor.Gelişen Kayserispor atağında Hakan'ın sağ kanattan yaptığı orta kaleci Fabiano'da kaldı.

2. dakika: Kayserisporlu futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

1. dakika: Karşılaşmada ilk düdük çaldı. İki takıma da başarılar. Erkan topu kaybettikten sonra topu alan Fernandao sol kanatta hareketlenen Alper'i düşündü ancak Mabiala son anda araya girerek topun Alper'e gelmesine engel oldu.

Maçtan Önce: Takımlar seremoni için sahaya çıkıyor. Karşılaşma öncesi, hayatını kaybeden eski milli futbolcu İsmail Kurt için saygı duruşu yapılıyor. Kayseri'de İstiklal Marşımız...

KAYSERİSPOR: Muammer, Douglao, Levent, Mabiala, Hakan, N'Guemo Sow, Kubilay, Traore, Erkan, Welliton

YEDEKLER: Ahamada, Rotman, Umut Bulut, Deniz, Umut Sönmez, Efe Halil, Güray

TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın

FENERBAHÇE: Fabiano, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Ozan, Josef, Mehmet Topal, Lens, Alper, Fernandao

TEKNİK DİREKTÖR: Dick Advocaat