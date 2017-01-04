04.01.2017 18:08 Kayserispor'da Sergen Yalçın dönemi

Kayserispor, Teknik Direktör Sergen Yalçın ile anlaştığını resmen duyurdu. Kayserispor, Teknik Direktör Sergen Yalçın ile anlaştığını resmen duyurdu.

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına iddialı girmek isteyen Kayserispor, takımın başına Sergen Yalçın'ı getirdi. Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz Teknik Direktör Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Anlaşmanın kulübümüze ve hocamıza hayırlı olmasını diliyoruz" denildi. Sergen Yalçın'ın cuma günü Antalya kampında sözleşme imzalayağı bildirildi.



