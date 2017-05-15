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Kayserispor'da Mesut Bakkal farkı
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Kayserispor'da Mesut Bakkal farkı

Kayserispor bu sezon 31 haftada 4 farklı teknik adamla sahaya çıktı. Daha önceki üç teknik adam 3 haftalık sürelerinde toplam 9 puan toplayabilirken, Mesut Bakkal ise tek başına bu rakama ulaştı.

Kayserispor bu sezon 31 haftada 4 farklı teknik adamla sahaya çıktı. Daha önceki üç teknik adam 3 haftalık sürelerinde toplam 9 puan toplayabilirken, Mesut Bakkal ise tek başına bu rakama ulaştı.
Kayserispor lige Hakan Kutlu idaresinde başladı. Kutlu, ilk üç haftada Akhisar'a mağlup olurken Fenerbahçe ve Galatasaray ile berabere kaldı ve toplamda 2 puan topladı. Kutlu'nun takımı bu süreçte 4 gol atarken, 6 gol yedi. Hakan Kutlu toplamda takımın başında 13 maça çıktı. Hakan Kutlu, takımın 13. haftada Trabzon'a sahasında 1-0 yenilmesi sonrasında görevi bıraktı. Yerine gelen Ertuğrul Seçme, sadece 3 maça çıktı ve bu maçlarda Atiker Konyaspor ve Adanaspor'a deplasmanda yenilirken, kendi sahasında Kardemir Karabükspor'u mağlup etti ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Bu dönemde takım 3 gol yerken, kalesinde de 3 gol gördü.

SERGEN YALÇIN İLK 3 HAFTADA BAŞARILI OLAMADI
Ertuğrul Seçme, ligin ilk yarısı sona erince yerine Teknik Direktör Sergen Yalçın'a bıraktı. Yalçın, devre arasında geldiği Kayserispor ile ilk maçına ligin 17. haftasında deplasmanda oynanan Medipol Başakşehir maçı ile çıktı ve sahadan 5-0 mağlup ayrıldı. Ardından ise yine deplasmanda Akhisar ile 0-0 berabere kaldı. Sergen Yalçın, üç maçlık periyodun tek galibiyetini ise Kayseri'de Fenerbahçi'yi 4-1 yenerek elde etti. Sergen Yalçın, 3 maçlık periyotta 4 puan toplarken takımı 4 gol attı ve 6 gol yedi. Kayserispor ile 12 maça çıkan Sergen Yalçın, ligin 28. haftasında deplasmanda oynanan Gençlerbirliği maçını takımı 2-1 kaybedince istifa etti.

YALÇIN GİTTİ, BAKKAL GELDİ
Ligde kalma yolunda kritik haftalara girilirken Kayserispor, Sergen Yalçın'dan boşalan teknik adam koltuğuna Mesut Bakkal'ı getirdi. Mesut Bakkal, takımın başında ilk maçına ligin 29. haftasında Kayeri'de oynanan Aytemiz Alanyaspor mücadelesiyle çıktı. Bakkal'ın öğrencileri bu maçı 3-0 kazanarak büyük moral buldu. Mesut Bakkal'ın ikinci maçında Kayserispor, deplasmanda önemli bir başarıya imza atarak ikinci yarının flaş takımı Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti. Son olarak geçtiğimiz Cuma günü Kadir Has Stadı'nda Atiker Konyaspor'u konuk eden Sarı-Kırmızılı takım sahadan 2-1 galip ayrılarak bir anlamda Mesut Bakkal farkını ortaya koydu. Zira, temsilcimiz Mesut Bakkal nezaretinde çıktığı 3 maçın tamamını kazanarak 9 puan topladı. Rakip kalelere tam 8 gol gönderen Kayserispor kalesinde ise 3 gol gördü. Böylece bu sezon görev yapan 3 teknik adam arasında en iyi üç haftalık başlangıcı büyük bir farkla Mesut Bakkal yapmış oldu.
(Erhan Kan / İHA)

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