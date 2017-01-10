10.01.2017 15:26 Kayserispor'da lisans sıkıntısı

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına güçlü bir kadroyla girmeyi hedefleyen Kayserispor'da mevcut borçlar nedeniyle lisans riski baş gösterdi. Sarı-kırmızılılar 31 Ocak'a kadar 10 ile 12 milyon TL arasında ödeme yapmazsa, transferleri riske girecek. Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına güçlü bir kadroyla girmeyi hedefleyen Kayserispor'da mevcut borçlar nedeniyle lisans riski baş gösterdi. Sarı-kırmızılılar 31 Ocak'a kadar 10 ile 12 milyon TL arasında ödeme yapmazsa, transferleri riske girecek.

Yaşanan maddi sıkıntıyla ilgili olarak Kayserispor, kulübün internet sayfasından açıklama yaptı. Açıklamada, "Kayserisporumuzun; halen karşı karşıya olduğu problemler değerli hemşehrilerimiz ve Kayserispor sevdalılarının malumlarıdır. Uzun bir süredir idari ve maddi sorunlar yaşayan kulübümüz bunun sonucu olarak 2016-2017 futbol sezonunu ilk yarısını hiç de razı olamayacağımız 16. sırada tamamlamıştır. Bu duruma tahammül edemeyen şehrimiz,yöneticilerimiz ve bu konuda taşın altına elini sokmayı kabul eden diğer Kayseri sevdalılarının çalışmaları sonucu idari kriz sonlandırılmış, Kayserispor'un büyüklüğüne yakışan bir teknik kadro ile anlaşılmıştır. Kadromuzda bulunan futbolcu grubu ile görüşülmüş, yapılan ödeme ve motivasyonlarla birlikte kampın huzurlu ve aktif bir şekilde devam etmesi sağlanmıştır. 2. yarı hazırlıklarıyla birlikte, takımımızı bulunduğu durumdan bir an önce yukarılara taşıyacak 4-5 futbolcu takviyesi konusunda da ciddi çalışmalar yapılmış ve gerek diğer kulüplerle iyi ilişkiler, gerekse futbolcuların profesyonel tercihleri sonucu bu transferlerde bitme aşamasına gelmiştir. Alınması düşünülen ve transferleri son aşamaya gelen bu oyuncuların bonservis ve futbolcu ödemeleri konusundaki sıkıntıları da büyük önemde aşılmıştır. Bu aşamada; yeni transferler yapıp, lisans çıkarabilmemiz için TFF'de bulunan ve geçmiş 3-4 yıldan bu yana devam eden bazı dava dosyaları önümüze engel olarak çıkmaktadır.



KAYSERİSPOR'UN DOSYALARI VE BORÇLARI

TFF'de futbol ailesini ilgilendiren 31 dosya = 23 milyon TL bedel

FIFA ve CAS 10 dosya = 13 milyon TL bedel

Diğer ve ilave 9 dosya 11 milyon TL bedel

Toplam 50 dosya = 47 milyon TL kesinleşmiş veya takipte dava bulunmaktadır.



Bu davalardan futbol ailesini ilgilendiren ve transfer yapmaya engel 13 dosya kesinleşmiş ve bunların toplam karşılığı 10-12 milyon TL'dir. Yakın gelecekte ise 10 milyon TL'lik risk bulunmakta, 25 milyon TL'lik dosyalar ise önümüzdeki sezonlarda gündeme gelebilecektir. Özetle, sadece federasyonda olan ve kulübümüze direkt bir katkısı olmayacak yaklaşık 47 milyon TL'lik dava dosyalarından 10-12 milyon TL'lik bölümünün 31 ocak 2017 tarihine kadar ödenmesi durumunda yeni oyuncularımıza lisans çıkarma konusunda da bir engel kalmayacaktır. Geçmiş yıllardan gelen ve anlaşma yoluna gidilmeden direkt alacak olarak kazanılan bu bedellerin ödenmesi konusunda her türlü girişim devam etmektedir. 2017 yılbaşı itibariyle, Kayserispor konusunda tüm kademelerimizde kenetlenen yetkililerimiz en kısa zamanda bu problemi çözmek için ellerinden gelen gayreti göstermektedirler. Mevcut futbolcularımızın da geçmişten kalan veya sezon sonuna kadar ödenmesi gereken 30 milyon TL civarı bir ödemenin bulunması ve kulübümüzün 2017 sezon sonuna kadar tüm alacaklarının temlikli oluşu da düşünülüp, futbolcu dışı borçlarında tahmini olarak buna eklenmesi herhalde tabloyu daha net olarak ortaya koyacaktır. Buna rağmen, yukarıda da izah edildiği üzere Kayseri ve Kayserispor, bütün bu problemleri çözecek güce sahiptir. Kayserimizin büyük değeri olan kulübümüzü daha yukarılara taşımak için başta onursal başkanlarımız Sayın Bakanımız Mehmet Özhaseki ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Çelik olmak üzere tüm şehir ve yöneticiler olarak en üst düzeyde çalışılmaktadır. Geçtiğimiz yıllarda 40-50 milyon TL, önümüzdeki sezondan itibaren 70-80 milyon TL olacak olan sadece naklen yayın ve federasyon gelirleri dikkate alındığında iyi bir planlama ile bu sıkıntıların olmaması gerekmektedir. Bu durumun düzeltilmesi için elden gelen gayret gösterilmektedir. Şeffaf bir yönetim ve bunun karşılığı olan problemlerin bütün açıklığıyla siz değerli hemşehrilerimiz ve taraftarlarımızla paylaşma prensibinden hareketle konu kamuoyuna saygıyla arz olunur" denildi.



