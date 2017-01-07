07.01.2017 17:54 Kayserispor'da ikinci yarının ilk haftasında 4 oyuncu forma giyemeyecek

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına, 14 Ocak Cumartesi günü 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da ligin ilk yarısını lider kapatan Medipol Başakşehir maçı ile başlayacak. Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına, 14 Ocak Cumartesi günü 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da ligin ilk yarısını lider kapatan Medipol Başakşehir maçı ile başlayacak.



Sarı-kırmızılı takım bu maç öncesinde hazırlıklarını Antalya'da kamp yaparak sürdürürken, 4 önemli oyuncusunun bu maçta forma giyemeyecek olması sıkıntı oluşturuyor. Toplam 16 takımın katılacağı Afrika Uluslar Kupası bu sezon 14 Ocak ile 5 Şubat arasında yapılacak. Turnuva Gabon'da yapılacak. Bu turnuva Türkiye'de birçok takımı olumsuz etkilerken bu takımların başında Kayserispor geliyor. Sarı-kırmızılı takımdan 2 oyuncu bu turnuvada forma giymek için milli takımlarının yolunu tuttu. Samba Sow turnuvada D Grubu'nda yer alan Mali'de, Alain Traore ise A Grubu'nda yer alan Burkina Faso'da forma giyecek. Bu iki oyuncu ikinci yarının ilk maçı olan Medipol Başakşehir karşılaşmasında forma giyemeyecekler. Takımlarının turnuvada göstereceği performansa göre bu iki oyuncunun dönüşü de gecikecek. Sözleşmesini tek taraflı fesih eden ancak yeniden anlaşma zemini arayan Nakoulma yeniden sözleşme imzalarsa bu oyuncu da yine Burkina Faso milli takımı ile turnuvada boy gösterecek. İki oyuncu sarı kart cezalısı. İkinci yarının ilk maçı öncesinde Kayserispor'da eksikler bu iki oyuncu ile sınırlı değil. İkinci yarının son haftasında oynanan Kardemir Karabükspor maçında sarı kart gören takımın en önemli isimlerinden Larrys Mabiala ile Deniz Türüç cezalı duruma düşmüştü. Dört sarı kart sınırına gelen iki oyuncu da ikinci yarının ilk haftasında takımdaki yerlerini alamayacak. Kayserispor, transfer çalışmalarını sürdürürken hem Afrika Kupası'na giden oyuncularını hem de cezalı oyuncularını düşünerek kadro yapılanmasını planlayacak.

