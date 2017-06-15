Kayserispor'da çifte imza

Kayserispor, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Bayern Münih'in ikinci takımından Erdal Öztürk ve Reims'ten Atilla Turan ile sözleşme imzaladı.

Kayserispor, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Bayern Münih'in ikinci takımından Erdal Öztürk ve Reims'ten Atilla Turan ile sözleşme imzaladı.

Kayserispor, Rumen Teknik Direktör Sumudica ile anlaştıktan sonra transfere hız verdi. Sarı-kırmızılı takım geçen sezonu Bayern Münih'in ikinci takımında takımında tamamlayan, hem Türkiye'den hem de Avrupa'dan birçok kulübün gündeminde olan genç oyuncu Erdal Öztürk ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kayserispor ayrıca, geçen sezon Stade Reims'te oynayan Atilla Turan ile de 3 yıllık sözleşme imzaladı.

