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Kayserispor'da başkanlığa Ahmet Yıldız seçildi
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Kayserispor'da başkanlığa Ahmet Yıldız seçildi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da yapılan olağanüstü genel kurulda Ahmet Yıldız başkan olarak seçildi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da yapılan olağanüstü genel kurulda Ahmet Yıldız başkan olarak seçildi.
Kadir Has Kongre Merkezi'nde yapılan olağanüstü genel kurulda divan heyetinin oluşturulmasının ardından saygı durunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Gündem maddelerinin okunarak oylanmasının ardından bir önceki dönem Futbol Şube Sorumlusu olan Ahmet Yıldız, kulübün faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Kurulda konuşan Ahmet Yıldız, takıma sahip çıkılmadığı sürece Kayserispor'un gidişatının iyi olmadığını belirterek, "Sayın Recep Mamur'un Kayserispor'da 14 yılı başkan olmak üzere 40 yıllık yöneticilik hayatı var. Kayserispor'un en başarılı dönemi Recep Mamur dönemidir. Sportif olarak da, tesisleşme olarak da kendisine teşekkür etmenin bir borç olduğunu düşünüyorum. Sayın Recep Mamur gitsin diyenlere seslenmek istiyorum. Gitsin diye uğraşanlara söylüyorum, Recep Mamur gitti hepinizin gözü aydın. 1,5 milyonluk şehirde neden bir Recep Mamur bulunamadı? Şu anda burada neden bir başkan adayı yok? Bu gitsin diyenlere soruyorum, gitsin diyenler bugün bu salonda neden yok? Halisten gazel okuması çok kolay ama bu işler halisten gazel okumayla olmuyor. İşin içine girildiği zaman ne denli bir dipsiz kuyuyla karşı karşıya kaldığını işin içine girenler görür. Kayserispor Tesisleri'nde 'Recep Mamurspor' yazmıyor. Kayserispor yazıyor. Dolayısıyla bu kulüp bu şehrin takımı. Bu şehrin ileri gelenler, sivil toplum örgütleri, iş adamları, belediyeler bu takıma sahip çıkmadığı sürece Kayserispor'un gidişi iyi değil. Biz bunu 9. aydan bugüne kadar sayın başkanımız olmak üzere bizler sürekli dile getirdik. Maalesef bizim sesimiz duyulmadı. Sonuç itibariyle şu anda bu manzara yaşanmaktadır. Bu manzaranın yaşanmasının sorumlusu ise 'Recep Mamur gitsin' diyenlerdir" ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından yeni yönetim sunuldu. Ahmet Yıldız başkanlığındaki yeni yönetim kurulu delegeler tarafından oylanarak kabul edildi. Ahmet Yıldız başkanlığındaki yeni yönetimde şu isimler bulunuyor:
"Mehmet Hızlıer, Hüsamettin Üge, Yusuf Üge, Ender Taraf, Mustafa Türkmen, Mehmet Polat, Arif Miraboğlu, Raşit Soy, Nail Kaya, Mehmet Aki."
(Turan Bulut İHA)
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