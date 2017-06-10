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Kayserispor'a Rumen teknik adam
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Kayserispor'a Rumen teknik adam

Kayserispor, Romanyalı Teknik Direktör Marius Sumudica ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kayserispor, Romanyalı Teknik Direktör Marius Sumudica ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Sumudica'nın kendilerine çok şey katacağını söyledi. Bedir, "10 gündür ilişkilerimizi sıkı bir şekilde sürdürüyoruz. Bu görüşmeler neticesinde de anladığımız şu ki, geçtiğimiz 2 yıl içerisinde çalıştırdığı takımı ilk defa Romanya liginde şampiyon yapması ve Avrupa Ligi'nde başarılar alması dolayısıyla futbol kariyeri açısından bir şüphemiz yok. Kişilik olarak ve Kayseri'ye uyum açısında da bize çok şey katacaktır. Heyecanlı, samimi, dürüst ve imkanlar nispetinde en iyisini verebilecek bir hoca olarak görüyorum. Çok çalışkan olduğunu biliyoruz. Kendisine Türkiye'ye ve Kayseri'ye hoş geldin diyorum" ifadelerini kullandı.

"KAYSERİ'YE GELDİĞİM İÇİN MUTLUYUM"
Farklı ülkelerden teklifler aldığını ama kendisinin Kayseri'yi seçtiğini kaydeden teknik adam Marius Sumudica ise, "Buraya geldiğim için çok mutluyum. Türkiye benim için çok önemli bir ligdir. Başka tekliflerde vardı ama Türkiye'ye gelmeyi tercih ettim. Çünkü hem daha güçlü bir lig hem de para olarak daha fazla. Burada temiz kalpli insanlarla karşılaştım. Birçok tecrübeye sahibim. Burada büyük hedefler söylemeyeceğim ama buraya çalışmaya geldim ve çok çalışacağım. Söz vermek ve konuşmak çok basit bir şeydir. Ben böyle bir insan değilim. Tüm kalbimi ortaya koyarak çalışacağım. Futbol için deli oluyorum. Benim saçlarım bu yüzden beyazladı" şeklinde konuştu.
Kayserispor'un geçen sezona göre önümüzdeki dönem daha iyi sonuçlar alacağını kaydeden Sumudica, "Her hoca gibi başarılı sonuçlar alırsanız takımda devam edersiniz, sonuçlar kötü olursa bavulunuzu alıp gidersiniz. Kayseri'ye 3 aylık maaşımı alıp gitmek için gelmedim. Burada 2 yıl kalmak için geldim. Sözleşmemi bitireceğim. Bu çok zor bir süreçtir. Şuna söz veriyorum ki, bu seneki Kayserispor geçen seneden daha iyi sonuçlar alacak. Bunu tek başıma yapmam çok zor. Herkesin desteğine ihtiyacım var. Taraftarların desteğine ihtiyacım var" diye konuştu.
Konuşmaların ardından teknik direktör Marius Sumudica, 2 yıllık sözleşmeye imza attı ve Kayserispor Başkanı Erol Bedir ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
(Ali Göç / İHA)

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