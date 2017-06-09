Kayserispor'a Rumen Hoca

Kayserispor, Romanyalı Teknik Direktör Marius Sumudica ile anlaştı.
Kayserispor, Romanyalı Teknik Direktör Marius Sumudica ile anlaştı. Kayserispor'da teknik direktör arayışları son buldu. Kayserispor'un anlaşmaya vardığı Romanyalı 46 yaşındaki Teknik Direktör Marius Sumudica İstanbul'a geldi. Hava şartları nedeniyle Kayseriye inemeyen uçağın İstanbul'a indiği öğrenilirken, Romen teknik adam ile 1+1 yıllık anlaşıldığı öğrenildi.
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