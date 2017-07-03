Kayserispor 8 futbolcusuna takım bulmasını söyledi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, sözleşmesi devam eden 8 futbolcusuna takım bulmalarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, sözleşmesi devam eden 8 futbolcusuna takım bulmalarını söyledi.

Ligin bitiminin ardından transfer çalışmalarına aralıksız devam eden Kayserispor'da, Ali Ahamada, Landry Nguemo, Miladin Stevanovic, Kubilay Sönmez, Umut Sönmez, Mert Ilıman, Mert Özyıldırım ve Furkan Yaman'a 10 gün izin verip kendilerine takım bulmaları söylendi.

Ayrıca 8 futbolcunun kamp programından da çıkarıldığı bildirildi.

