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Kayseri Şeker pancar paralarını TIR ile dağıttı
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Kayseri Şeker pancar paralarını TIR ile dağıttı

Kayseri Şeker'de çiftçinin hakkını alnının teri kurumadan verilmek üzere başlatılan girişimler çiftçiler tarafından büyük beğeni topluyor. Çiftçinin itibarını artırıcı girişimlere bir yenisi daha eklenerek Kayseri Şeker çiftçisinin pancar parasını ödemek için banka şubesi TIR ile ilçeye taşındı.

Kayseri Şeker'de çiftçinin hakkını alnının teri kurumadan verilmek üzere başlatılan girişimler çiftçiler tarafından büyük beğeni topluyor. Çiftçinin itibarını artırıcı girişimlere bir yenisi daha eklenerek Kayseri Şeker çiftçisinin pancar parasını ödemek için banka şubesi TIR ile ilçeye taşındı.

Kayseri Şeker tarafından Türkiye de ilk defa 26 Aralıkta pancar bedelinin ödenmeye başlanması yanında çiftçinin parasını ödeyecek olan bankanın ilçede şubesinin olmayınca ilgili banka seyyar şube izni alarak bankayı TIR'a yükleyip pancar paralarını TIR-Bank ile çiftçinin ayağında dağıttı. Pancar paralarının erken ödenmesi ve çiftçinin ayağına pancar bedellerinin TIR ile götürülmesi konusunda konuşan Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyelerinden İlhan Argun; "Bu yeni başlanmış bir olay değil, kayyumdan sonra Hüseyin Başkanımızın yaptığı çalışmalar daha sonra 2013'teki başarılı çalışmaları ve fabrikamızın gelir düzeyinin artması onun bir eseri olarak görüyoruz. Biliyorsunuz eski dönemdeki aldığımız pancar paraları ekeriz ikinci paraları ektiğimiz zaman paraları alırdık. Ama bu dönemde özellikle 2013'ten sonra, fabrikamızın durumu düzelmeye başladıktan sonra çiftçilere bir yansıma olarak diğer şeyler de gördüğümüz gibi pancar parasını da şu anda çiftçilerimiz görüyor yaşıyor bunu. Biz geçen sene 1. Ayın 17'sinde ödememizi yapmıştık. Bu sene aynı dönem içerisinde pancar parası ödemesini yaptık. Bu da tabi ki fabrikamızın gelir seviyesinin artmasından ve şu andaki konumundan dolayı maddi rahatlığından dolayı yaşanan olay. Şu anda çiftçilerimize pancar parasını dağıtıyoruz" dedi.

Yeşilhisar Musahacılı Çiftçilerinden Saim Malkoç ise "Bu olay çiftçimizin kış durumunda ekonomik açıdan çok iyi bir destek oldu bize. Ürün maliyeti kış aylarına yayılıyordu ve borç oluyordu. Çiftçilerimizi rahatlattığına inanıyorum, daha önce Haziran ayına kadar uzuyordu gerek yönetimimizin gerek çiftçilerimizin özverisinden ve elde ettiğimizin başarılardan dolayı. Fabrika bütçesinin artması bunu çiftçiye erken yansıtmasından çok memnunuz. Gelecek yıl içerisinde peşin ödenecek diye duydum, bu bize hırs olarak dönecek teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yeşilhisar Bölgesi İncesu Çiftçisi Mustafa Cesur da, "Ben 16 yıldır pancar ekicisiyim böyle bir şey olmadı. Ben hiçbir dönemde görmedim. Biz 30 Nisan'da alırdık pancar bedelini. Bu yüzden Allah razı olsun teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Yeşilhisar bölgesinin en önemli gelirlerinden birisinin pancar tarımı olduğunu belirten diğer çiftçiler, "Biz pancar ekeriz ama 12'nci ayda pancar parası ödendiğini hiç görmedik. Çiftçimizin ve esnafımızın memnuniyeti en üst seviyede. Çünkü gelirimizin lokomotifi pancar tarımıdır" diyerek memnuniyetlerini dile getirdiler.
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