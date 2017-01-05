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Kayseri Şeker 381 bin ton şeker ürettiği 62. kampanyayı dualarla kapattı
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Kayseri Şeker 381 bin ton şeker ürettiği 62. kampanyayı dualarla kapattı

Kayseri Şeker'in 2016-2017 yılını kapsayan kampanya dönemi aynı zamanda Kayseri Şeker Fabrikasının 62.Kampanya dönemi olup Kayseri Şeker 99 gün, Boğazlıyan Şeker Fabrikası da 10. Kampanya döneminde 104 gün çalışarak yeni bir rekora daha imza attı.

Kayseri Şeker'in 2016-2017 yılını kapsayan kampanya dönemi aynı zamanda Kayseri Şeker Fabrikasının 62.Kampanya dönemi olup Kayseri Şeker 99 gün, Boğazlıyan Şeker Fabrikası da 10. Kampanya döneminde 104 gün çalışarak yeni bir rekora daha imza attı.

2 Milyon 567 Bin ton pancar bedeli olarak 9 bin 571 çiftçiye nakliye dahil 662 Milyon TL ödeme yapıldı. Kampanya süresinde Boğazlıyan ve Kayseri Şeker fabrikalarında 381 bin ton şeker üretildi. Her iki fabrikada, kampanya süresi içerisinde 2.725 kişi istihdam edildi.

2016-2017 Kampanya döneminde pancar bedelleri 26 Aralık 2016 tarihinde ödenerek her yıl bir ay öne alındı. Bütün bu değerler ışığında Kayseri Şeker 2016-2017 kampanya dönemini "Rekorlar Yılı" olarak değerlendirdi. Kayseri ve Boğazlıyan Fabrikalarının kampanya kapanışı kurbanlar kesilip dualar edilerek örnek bir şekilde sona erdirildi.

Kayseri ve Boğazlıyan Şeker Fabrikalarının Kampanya kapanış gününde, Kayseri Pancar Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer, Pancar Kooperatifi Başkan Vekili Avni Hokkaömeroğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri; İlhan Argun, Harun Halıcı, Nizamettin Çatak, Denetim Kurulu Üyeleri Mehmet Güntay, Menderes Baran, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Atilla Yalçın, Yönetim Kurulu Üyeleri; Hurşit Dede, Turan Kaya, Abdulkadir Güneş, Halis Lektemur, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Tayfun Öner, Genel Müdür yardımcıları, Şeker İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı İbrahim Dayı ve çalışanlar yemekte de bir araya geldiler.

62. Kampanyanın sona ermesi ve son altı yıldan beri çalışanların hiçbir mağduriyet yaşatmadan maaş ve ikramiyelerin zamanında verilmesinde Başkan Hüseyin Akay ve Yöneticilerin gösterdikleri ilgiden dolayı Şeker İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı İbrahim Dayı tarafından tüm çalışanlar ve Şeker-İş Sendikası adına Başkan Akay'a teşekkür ederek çalışanların maaşlarının söz verilen saatinde ödenmesine dahi riayet edildiğinden dolayı saat hediye etti.

Şeker İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı İbrahim Dayı konuşmasında, "Önceki yönetimler zamanında aylıklarımızı alamadığımız günler oldu. Biz bugünleri yaşayan biri olarak Allah o günleri bize bir daha göstermesin. Ben burada 10 yıl muvakkat olarak çalıştım. Elimizde çantayla ağlayıp gittiğimiz günler oldu. 10 yıl çalışmamın sonucunda kadroya dahil oldum. Muvakkat arkadaşlar giderken arkasından ağladığımız günler oldu. Artık bundan sonra maaşlar günü gününde yatmaya başladı. Bende tüm çalışanlarımız adına başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer de, "Kayseri Şeker Fabrikasının 62.Kampanya döneminin ve Boğazlıyan Şeker Fabrikasının da 10. Kampanya döneminin kazasız belasız şekilde sona ermesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek 2017-2018 Kampanya döneminin de aynı mutluluk içerisinde geçmesi dilek ve temennilerini dile getirdi" ifadelerini kullandı.

Kayseri Pancar Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay ise, "2016 yılı rekorlar yılı olacak demiştim. Pancar, şeker, melas ve küspe üretiminde çok şükür rekorlar yılı oldu. Başarılı bir şekilde kampanya gerçekleştirildi. Bu başarı fabrikasına ve işine sahip çıkan, dört elle sarılan, tüm sıkıntılara rağmen işine pür dikkat devam eden siz değerli çalışanlarımız, Yönetim kurullarımız ve özellikle de çiftçilerimizin de çok büyük katkıları bulunmaktadır. Allaha şükür bir aile olarak bu başarıyı ortaya koyduk. Kayseri şeker dimdik yoluna devam ediyor. Bu rekorlar yılında Kayseri Şeker pancar bedelinde en yüksek rakamı çiftçisine vermesi yanında Pancar bedellerini her yıl bir ay öne alarak ödeme yaptık. Tüm bunları beraber yaşayarak yolumuza 63. Kampanya ile devam edeceğiz. Tüm emeği geçenlere katkısı olanlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.
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