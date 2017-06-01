Kayseri şehidini uğurladı

Şırnak Şenoba'daki helikopter kazasında şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Erdoğan memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlanırken, şehidin babası oğlunu taşıyan top arabasını tekerlekli sandalyeyle takip etti.

Şırnak Şenoba'daki helikopter kazasında şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Erdoğan memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlanırken, şehidin babası oğlunu taşıyan top arabasını tekerlekli sandalyeyle takip etti.

Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinde bulunan 48. Hudut Tugay Komutanlığı'ndan dün akşam saatlerinde askeri birlikleri denetlemek için kalkan helikopter düşmüş, içerisinde bulunan 13 rütbeli asker şehit olmuştu. Düşen helikopterde bulunan Piyade Kıdemli Başçavuş Mehmet Erdoğan'ın cenazesi, Şırnak'ta düzenlenen törenin ardından memleketi Kayseri'ye getirildi. İkindi namazını müteakip Kalemkırdı Cami'nde şehit Mehmet Erdoğan için cenaze töreni düzenlendi. Şehir Erdoğan'ın naaşının cenaze namazı için camiye getirilmesinin ardından yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. İl Müftüsü Şahin Güven'in kıldırdığı namazın ardından şehidin naaşı top aracı ile defnedileceği Kartal Şehitliği'ne götürüldü. Şehidin babası Şahin Erdoğan, oğlunun tabutunu taşıyan top arabasını tekerlekli sandalye ile takip etti. Şehidin oğulları anneleri ile birlikte el ele tutarak birbirlerine destek oldu. Şehidin toprağa verilmesinin ardından Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ve protokol üyeleri aileye Türk bayrağı ve şehit Mehmet Erdoğan'ın fotoğrafını takdim etti.

Şehit Erdoğan'ın son yolculuğuna Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Vali Süleyman Kamçı, belediye başkanları, Kayseri milletvekilleri, kurum kuruluş temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, askeri erkan, emniyet görevlileri, Babası Şahin Erdoğan, eşi Rüya Erdoğan, çocukları Burak ve Emre Erdoğan, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

(Turan Bulut - Alparslan Ötüken /İHA)