05.01.2017 13:28 Kayseri saldırısının faillerini krokideki parmak izi ele verdi

Kayseri'de 14 askerin şehit edilmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 kişiye canlı bombanın üzerinden çıkan krokideki parmak izinden ulaşıldığı ortaya çıktı. Kayseri'de 14 askerin şehit edilmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 kişiye canlı bombanın üzerinden çıkan krokideki parmak izinden ulaşıldığı ortaya çıktı.



Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayseri'de 14 askerin şehit olduğu bombalı terör saldırısının ardından saldırıyı yapanların Adana'dan gitmiş olabileceği şüphesiyle harekete geçti. Terörle mücadele ekipleri, Kayseri Emniyet Müdürlüğünün yaptığı çalışmada canlı bombanın üzerinden kroki çıktığını ve krokinin üzerinde Adana'da doğup büyüyen, PKK'ya katılarak bomba, silah ve siyasi eğitim alan Diyarbakırlı Kenan Ç.'nin parmak izinin olduğunu belirledi. Bunun üzerine Adana polisi bombalı saldırıyla ilgili çalışmalarını derinleştirdi. Yapılan çalışmada Kenan Ç.'nin patlama olduktan sonra ailesiyle birlikte Diyarbakır'a gittiği tespit edildi. Bir süre sonra Diyarbakır'da yapılan operasyonla Kenan Ç. gözaltına alındı.



Bu arada polis, 500 güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyerek Kenan Ç.'nin kimlerle görüştüğünü tek tek tespit etti. Polisin tespitine göre Kenan Ç, Kayseri ve Adana arasındaki yolu çok iyi bildiğinden Google'den Adana-Kayseri arasında bomba yüklü araçla canlı bombanın nereden gideceğini tek tek belirleyip krokiyi hazırladı. Daha sonra kırsalda canlı bomba eğitimi almış bir kişi, Diyarbakır'ın Lice ilçesinden ailesiyle birlikte bombalarla patlamadan bir hafta önce Adana'ya geldi. Kenan Ç., canlı bombayı engelli Ümit K.'nin evine yerleştirdi. Daha sonra da Kenan Ç., bombacı ile Adana'da bombayı yüklemek için otomobil çalmaya çalıştı ancak başaramayınca Şanlıurfa'dan bir araç çaldırdı. Bu arada canlı bomba, 4 gün Ümit K.'nin yanında kaldıktan sonra Ekrem U.'nun yanına geçerek burada da 1 gün kaldı. Şahıslar Kenan Ç.'nin sevgilisi olan ve özel bir şirkette çalışan Elzem Ş.'nin yanına sık sık gitmeye başladı. Şahıslar bütün planı yaptıktan sonra 17 Aralık 2016 günü Şanlıurfa'dan çalınan araç sabaha karşı Adana'nın İmamoğlu ilçesinde ormanlık alana getirildi. Kenan Ç. ve canlı bomba da buraya bombalarla birlikte gelerek, araca bombayı yükledi. Kenan Ç., krokiyi canlı bombaya verip Kayseri'ye gönderdi. Canlı bomba da komando birliği yakınına gidip burada çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan toplu taşıma aracını bekleyip, daha sonra bombayı patlattı. Bomba patladıktan sonra Kenan Ç., canlı bombanın ailesi ve kendi ailesini alarak Diyarbakır'a gitti. Polis bu tespitlerin ardından bombalı saldırıyı organize eden Kenen Ç., ona yardım ettiği ileri sürülen sevgilisi Elzem Ş. ve arkadaşları Ümit K. ile Ekrem U.'yu gözaltına aldı. Adana Emniyet Müdürlüğündeki sorgularında konuşmayan zanlılar, dün Kayseri Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi. Polis Şanlıurfa'dan araç çalıp Adana'ya getiren şahsı da her yerde arıyor.

