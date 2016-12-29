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Kayseri Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Planlama Ve Geliştirme Kurulu toplandı
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Kayseri Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Planlama Ve Geliştirme Kurulu toplandı

Türkiye'de kamu-üniversite-sanayi işbirliğinde paydaşlar arasındaki sinerjiyi artırmak, ulusal inovasyon ekosisteminde bu işbirliğini geliştirmek, sanayideki rekabet gücü ve katma değeri yüksek, yenilikçi ürünler üretebilen yüksek teknoloji ağırlıklı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak amacı ile Kayseri'de kurulan KÜSİ Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği İl Planlama ve Geliştirme Kurulu Toplantısı Kayseri Şeker'de yapıldı.

Türkiye'de kamu-üniversite-sanayi işbirliğinde paydaşlar arasındaki sinerjiyi artırmak, ulusal inovasyon ekosisteminde bu işbirliğini geliştirmek, sanayideki rekabet gücü ve katma değeri yüksek, yenilikçi ürünler üretebilen yüksek teknoloji ağırlıklı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak amacı ile Kayseri'de kurulan KÜSİ Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği İl Planlama ve Geliştirme Kurulu Toplantısı Kayseri Şeker'de yapıldı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünün koordinatörlüğünde Kayseri Vali Yardımcısı Nail Anlar başkanlığında düzenlenen kurula, Kayseri'den 28 Kamu, üniversite ve sanayi kurumu temsilcisi katıldı. Toplantıda, KÜSİ Çalışma Gurubu İl Temsilcisi Doç. Dr. Mustafa Türkmen ve Kayseri Şeker Ar-Ge Merkezi Müdürü Hülya Herdem tarafından yapılan sunumlar ve gündemdeki konular görüşülerek karara bağlandı.

Kayseri'deki ilk Ar-Ge Merkezini kuran Kayseri Şeker Ar-Ge Merkezi Toplantı salonunda yapılan 2016 Yılı 2. KÜSİ toplantısına; Kayseri Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, ERÜ, AGÜ, NNY Üniversiteleri, Kocasinan ve Melikgazi Belediyeleri, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, TSE İl Koordinatörlüğü, KOSGEB, Serbest Bölge Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü, ORAN Kalkınma Ajansı, Ticaret Odası, KAYSO, Kayseri OSB, Mimarsinan OSB, İncesu OSB, Erciyes Teknopark, Kayseri Serbest Bölgesi, MÜSİAD, TÜMSİAD, Kayseri ESOB, Kayseri Sanayiciler Derneği, MMO, ORSİAD, Hacılar Genç İşadamları Derneği ile Kayseri Şeker Yöneticileri katıldılar.

2015-2018 Türkiye Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında Kamu-üniversite-sanayi işbirliğini en üst düzeyde uygulayarak, Türkiye'yi yüksek teknoloji üssü haline getirmeyi gaye edinen ve Yüksek Planlama Kurulu'nun 18/06/2015 tarihli ve 2015/28 sayılı kararı ile onaylanan ve 27/06/2015 tarihli ve 29399 sayılı Resmi Gazete 'de yayınlanan kapsamında KÜSİ'nin belirlenen vizyon altında, sektörün mevcut durumu ve GZTF analizinden yola çıkılarak belirlenen hedefleri şu şekilde belirlendi:

"İletişimde kurumsal yapılanma, iletişim ve algının oluşturulması, hukuki düzenlemelerin yapılması, finansal kaynakları ve destek mekanizmalarının geliştirilmesi, paydaşların idari ve teknik altyapısının geliştirilmesi, nitelikli işgücünün oluşturulması, eğitim ve insan kaynağının geliştirilmesi, fikri mülkiyet haklarının (FMH) korunması ve ticarileştirilmesi."

Toplantı sonrasında yeni yapılan Kayseri Şeker Ar-Ge Merkezi Ar-Ge hizmet binası ve laboratuvarlarında incelemelerde bulunan heyete, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay bilgiler verdi. Toplantıda, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer, Kayseri, Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Üyelerinden Abdulkadir Güneş ve Kayseri Şeker Ar-Ge Merkezi ekibi de hazır bulundu.
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