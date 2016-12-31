Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Kayseri güne karla başladı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Kayseri güne karla başladı

Adeta beyaz bir perde altında kalan kentte, ulaşımın aksamaması ve vatandaşın mağdur olmaması için Melikgazi Belediye ekipleri caddelerde kar temizleme çalışmaları yaptılar.

Adeta beyaz bir perde altında kalan kentte, ulaşımın aksamaması ve vatandaşın mağdur olmaması için Melikgazi Belediye ekipleri caddelerde kar temizleme çalışmaları yaptılar.

Melikgazi merkezinde ekipler dün akşam saatlerinden itibaren aralıksız çalışıyor. Melikgazi Belediyesi Eskişehir Gecekondu Önleme Bölgesi Battalgazi, Erciyes caddelerinde greyder ile tuz serpme araçları bulundururken, vardiyalı tuzlama ekipleri de dün gece saatlerinden itibaren ana yollarda tuz serpme çalışmalarına aralıksız devam ettiriyor. Kar ile mücadele ekipleri özellikle belediye otobüs güzergahları, okul yolları ile eğimli yolları sabah erken saatler de başlayan çalışmalar ile hem temizledi hem de buzlanmaya karşı tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Melikgazi ilçesinde kış şartlarında ulaşımın güvenli ve seri olması amacı ile Kasım ayında planlama yapıldı. Melikgazi ilçesindeki tüm yerleşim alanlarında eş zamanlı çalışma başlatıldı. Yerleşim yerlerinde de kapalı yolumuz yok. Belediyenin kamyon, greyder araçlarından hariç araç kiralama ile hizmetin daha seri ve verimli olması için çalışıyoruz. Yani özel sektörden hizmet satın alarak yollarımız açık tutuyoruz. Daha önce organize ve koordine edilen ekipler vardiya usulü çalışmalarına başlamıştır. Özellikle ana cadde ve bulvarlar da, Battalgazi, Erciyes, Asım Köksal, Konaklar caddeleri, Gesi yolu, Kıranardı yolu, Turan, Subaşı yolları gibi eğimli yollarda tuzlama çalışmaları sık sık yapılmaktadır" dedi.

Kar yağışının yüksek kesimlerde daha yoğun olduğunu, kar yağışının bugün ve yarın da devam edeceğini hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, sürücülere buzlanmaya karşı uyarıda bulunmayı da ihmal etmedi ve özellikle kaldırım kenarlarına rastgele park edilen araçların kar temizleme çalışmalarına engel olduğunu vatandaşların bu konuda hassasiyetli davranmaları gerektiğini sözlerine ekledi.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Ordu stadı ihale edildi
Elektrik trafosu bomba gibi patladı
AK Parti Ekonomik İşler Başkan Yardımcısı Hüseyin Şahin:
Türk Usulü Hollywood uyarlaması 'Hızlı ve tüplü' vizyona giriyor
KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci'den yeni yıl mesajı
3 gün karda mahsur kalan çobanlar, kurtuluşlarını zeybek oynayarak kutladı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Yazıcıoğlu cinayetini Erdoğan'ın üstüne yıkmamı istediler!
Yazıcıoğlu cinayetini Erdoğan'ın üstüne yıkmamı istediler!
BEDAŞ'tan flaş elektrik kesintisi açıklaması
BEDAŞ'tan flaş elektrik kesintisi açıklaması
Putin'in cevabı Obama'yı utandırdı!
Putin'in cevabı Obama'yı utandırdı!
Çavuşoğlu'ndan çok net YPG ve El Nusra açıklaması
Çavuşoğlu'ndan çok net YPG ve El Nusra açıklaması
Survivor Taner Taksim'de ortalığı birbirine kattı
Survivor Taner Taksim'de ortalığı birbirine kattı
Elektrikler niye kesildi?Enerji Bakanlığı'ndan yeni açıklama
Elektrikler niye kesildi?Enerji Bakanlığı'ndan yeni açıklama
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Ordu stadı ihale edildi
Ordu stadı ihale edildi
Elektrik trafosu bomba gibi patladı
Elektrik trafosu bomba gibi patladı
AK Parti Ekonomik İşler Başkan Yardımcısı Hüseyin Şahin:
AK Parti Ekonomik İşler Başkan Yardımcısı Hüseyin Şahin:
Türk Usulü Hollywood uyarlaması 'Hızlı ve tüplü' vizyona giriyor
Türk Usulü Hollywood uyarlaması 'Hızlı ve tüplü' vizyona giriyor
KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci'den yeni yıl mesajı
KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci'den yeni yıl mesajı
3 gün karda mahsur kalan çobanlar, kurtuluşlarını zeybek oynayarak kutladı
3 gün karda mahsur kalan çobanlar, kurtuluşlarını zeybek oynayarak kutladı
TIR şoförleri araçlarda mahsur kaldı
TIR şoförleri araçlarda mahsur kaldı
Gümüşhanelilerden Başkan Kurt'a ziyaret
Gümüşhanelilerden Başkan Kurt'a ziyaret
Hersek'te nadir kuş türü gözlemlendi
Hersek'te nadir kuş türü gözlemlendi
Kayseri güne karla başladı
Kayseri güne karla başladı
Nakilli çocuklar yeni yılı kutladı
Nakilli çocuklar yeni yılı kutladı
Üstün zekalı öğrenciler projelerini anlattı
Üstün zekalı öğrenciler projelerini anlattı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English