28.12.2016 10:11 Kayseri gazisine ziyaret

Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şube Başkanlığı üyeleri, Kayseri'deki terör saldırısında yaralanan Yusuf Ergün'ü ziyaret etti. Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şube Başkanlığı üyeleri, Kayseri'deki terör saldırısında yaralanan Yusuf Ergün'ü ziyaret etti.



Ziyarete; Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şube Başkanı Recep Akgül beraberinde Başkan Yardımcısı Murat Öztürk, Gaziler Yavuz Erzincanlı, Yaşar Arslan, Muhammed Saylanlar, Muhsin Güler ve Şehit oğlu Selim Karslı katıldı.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gazi Yusuf Ergün, Başkan Recep Akgül'e ve Yönetim Kuruluna teşekkür etti. Patlama günüyle alakalı anılarını paylaştı.



Dernek Başkanı Recep Akgül ise konuşmasında, "Allah sizlerden razı olsun. Ne mutlu sana ki gazi oldun. Seni doğurup büyüten anne ve babandan Allah razı olsun ki, vatana ve milletimize layık bir evlat yetiştirmişler. Bizler millet olarak her zamankinden daha çok kenetleneceğiz. Bir ve beraber olacağız." dedi.

