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Kayseri gazisine 'geçmiş olsun' ziyareti
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Kayseri gazisine 'geçmiş olsun' ziyareti

Vali Ahmet Hamdi Nayir, Kayseri'de teröristler tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırı sonucunda yaralanan Kütahyalı Komando Er Yasin Memiş'i babaevinde ziyaret ederek, 'geçmiş olsun' dileklerinde bulundu.

Vali Ahmet Hamdi Nayir, Kayseri'de teröristler tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırı sonucunda yaralanan Kütahyalı Komando Er Yasin Memiş'i babaevinde ziyaret ederek, 'geçmiş olsun' dileklerinde bulundu.

Kaldırıldığı hastanede tedavisi tamamlanan ve taburcu olan Yasin Memiş'i babaevi Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Fırdan Köyünde ziyaret eden Vali Ahmet Hamdi Nayir'e Gediz Kaymakamı Avni Kula, İl Jandarma Komutan vekili Albay Bülent Keskin, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, Gediz Belediye Başkanı Mehmed Ali Saraoğlu eşlik etti.

Ziyarette Komando Er Yasin Memiş'in yanı sıra annesi Hamide ve babası Mustafa Memiş'e de 'geçmiş olsun' dileklerini ileten Vali Ahmet Hamdi Nayir, "Bizi bu coğrafyada rahat bırakmayan şeyler var. Dolayısıyla hainler hiçbir zaman boş durmuyor. Sürekli plan ve program yapıyor, milleti yıldırmaya çalışıyorlar. Allah bağışlamış sizlere, başka dert göstermesin. Diğerleri de bizim evlatlarımız. İnanıyorum ki çocuğunuzun kurtulduğuna sevindiniz ama bir anne sevgisi ve şefkatiyle onların da kaybına ve şehadetine üzüldünüz. Bu coğrafyada yaşamanın bir bedeli var. Devlet elinden gelen tedbirleri almaya çalışıyor ama siz bin noktayı kapatıyorsunuz, onlar bir noktaya eylem yapıyor. Onların amacı hayatı normal akışının dışına çıkarmak. Kimse evinden çıkmasın, ticaret yapmasın, işine gitmesin. O zaman kendi varlıklarını, hainliklerini daha fazla hissettiriyorlar millete. Biz de diyoruz ki, bütün tedbirleri alalım hayat normal akışına devam etsin. Okulu olan okuluna, işi olan işine gitsin" diye konuştu. (EFE)
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