Kayseri Erciyesspor 3. Lig'e düştü

Bu sezon Türkiye profesyonel futbol liglerinde mücadele eden 127 takım arasında küme düşmesi kesinleşen ilk takım, Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Kayseri Erciyesspor oldu.

Bu sezon Türkiye profesyonel futbol liglerinde mücadele eden 127 takım arasında küme düşmesi kesinleşen ilk takım, Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Kayseri Erciyesspor oldu.

Türkiye Kupasında final oynayan, Avrupa'da Türkiye'yi temsil eden ve Süper Lig'de bir dönem üst sıraları zorlayan mavi-siyahlı takımın ligin 24. haftasında deplasmanda Tokatspor'a 3-1 yenilmesi ile ligin bitimine 10 hafta kala küme düşmesi kesinleşti. Kayseri Erciyesspor'un kabusu 2014-2015 sezonunda Süper Lig'den düşmesi ile başladı. Düştüğü TFF 1. Lig'de de tutunamayan mavi-siyahlı takım 2015-2016 sezonunda bu lige de veda etti. Kayseri ekibinin 2016 yılının Ağustos ayında yaptığı Genel Kurul'da başkan çıkaramaması ile kayyum dönemi başladı. Kayyum heyetinin aldığı kongre kararının ardından 21 Kasım 2016 tarihinde olağanüstü genel kurul yapılmış ve eski sportif menajer Nuhkan Rüzgar başkanlığa seçilmişti. Ancak bu yönetim bir hafta bile kalmadı. Nuhkan Rüzgar'ın istifasıyla 3. Sulh Hukuk Mahkemesince yeniden kayyum heyeti atandı. Bu tarihlerde ise oyuncuların alacakları ödenemedi ve kulübe transfer yasağı geldi. Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta iki kez puan silme cezası alan takımın toplam 9 puanı silindi. Son olarak Kulüp Başkanlığına geçtiğimiz hafta sonu yapılan Genel Kurul ile Saffet Külahçı geldi.



EKSİ 7 PUANDA

Bu sezon Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Kayseri Erciyesspor'un iki kez aldığı cezalar sonrasında 9 puanı silindi. Geride kalan 24 haftada sadece 2 beraberlik alabilen ekip eksi 7 puanda bulunuyor. Mavi-siyahlı takımın kalan 10 maçta maksimum 30 puan toplama ihtimali var. Ancak, ligde 15. sırada yer alan Tokatspor ve 16. sarıda bulunan Tuzlaspor'un 24'er puanı bulunuyor. Aradaki fark 31 puana çıktığı için Kayseri Erciyesspor matematiksel olarak kümede kalma ihtimalini kaybetmiş oldu. Kayseri temsilcisi kalan 10 haftaya prestij için çıkacak ve önümüzdeki sezondan itibaren Türkiye'nin en alt profesyonel ligi olan 3. Lig'de mücadele edecek.



AYNI LİGDE İKİ SEZON ÜST ÜSTE ŞAMPİYON OLAN TEK TAKIM

İlk olarak ismini Kayserispor ile yapılan isim değişikliği ile duyuran Kayseri Erciyesspor, Türkiye tarihinde ilk kez aynı ligde üst üste iki sezon şampiyon olan ilk ve tek takım özelliği taşıyor. 2003-04 sezonunda 2. Lig A Kategorisi'nde şampiyon olarak Süper Lig'e çıkan 61. takım olan Erciyesspor, 9 Temmuz 2004 tarihinde yapılan genel kurul ile adını, logosunu, renklerini Kayserispor ile değiştirdi. Kurul sonrası Kayseri Erciyesspor'un ismi Kayserispor olurken Kayserispor'un ismi ise Kayseri Erciyesspor oldu. Kulübün başkanlığına Enver Kemaloğlu getirildi ve Teknik Direktör Mustafa Uğur yönetiminde 2004-2005 sezonunda 2. Lig A Kategorisi'nde mücadele eden Kayseri Erciyesspor tekrar şampiyon olarak Süper Lig'e yükseldi.



TARİHİ BAŞARILAR İLE DOLU

Önümüzdeki sezon 3. Lig'de boy gösterecek olan Kayseri Erciyesspor'un tarihi başarılar ile dolu. İlk olarak 2005-2006 sezonunda Süper Lig'de boy gösteren ekip, 2006-07, 2013-14 ve 2014-15 sezonlarında Süper Lig'de mücadele etti. Küme düştüğü 2006-07 sezonunda Türkiye Kupası'nda finale yükselen mavi-siyahlılar, İzmir'de oynanan final maçında uzatmalarda Beşiktaş'a 1-0 yenilerek kupayı alamasa da Avrupa Kupaları'na katılma hakkı elde etti. Şimdiki adıyla TFF 1. Lig'de mücadele ederken UEFA Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden Kayseri Erciyesspor ilk turda İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımı ile eşleşti. İsrail'de 1-1 berabere kaldığı rakibini Kayseri'de 3-1 yenen Kayseri temsilcisi adını ikinci tura yazdırdı. Bu turda dünya devi Atletico Madrid ile eşleşen Kayseri Erciyesspor rakibine iki maçta da yenilerek Avrupa'ya veda etmişti.

(Erhan Kan / İHA)