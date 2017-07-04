Kayseri'den 'Gyan ve Sabri' açıklaması

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Asamoah Gyan ve Sabri Sarıoğlu transferleri için 'Cuma hayırlı bir gün, inşallah cuma günü ikisiyle ilgili bir bilgi vermiş oluruz' dedi.

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Asamoah Gyan ve Sabri Sarıoğlu transferleri için "Cuma hayırlı bir gün, inşallah cuma günü ikisiyle ilgili bir bilgi vermiş oluruz" dedi.

Teknik Direktör Marius Sumudica yönetiminde kulüp tesislerinde toplanan futbolcular, sezon öncesi hazırlıklarına devam etti. Antrenman öncesi futbolcu Kana Bıyık için doğum günü kutlaması gerçekleştirildi. Doğum günü pastasını kesen Kana Bıyık'a golcü oyuncu Umut Bulut pasta yedirdi. Futbolcu arkadaşları daha sonra Kana Bıyık'ın yeni yaşını kutladı.

Erzurum'da katılacakları 15 Temmuz Şehitler Kupası öncesi hazırlıkları değerlendiren Kayserispor Başkanı Erol Bedir, takımın önceki yıllarda yaşadığı sıkıntıları bir daha yaşamaması için gerekli çalışmaların yapıldığını kaydetti. Süper Lig'deki 18 takım içerisinde transferin yüzde 90'ını tamamlayan takımın Kayserispor olduğunu vurgulayan Bedir, "Geçtiğimiz ayın 28'inde toplandık. Takım yavaş yavaş gelmeye başladı. Yeni transferlerimiz, yarından itibaren milli takım kampında olan oyuncularımızla birlikte buradaki çalışmalarımızı tamamlayacağız. Perşembe günü 15 Temmuz Şehitler Kupası için Erzurum'a gideceğiz. 10 gün orada kaldıktan sonra da 2 gün izinden sonra Avusturya kampına gidiyoruz. Bütün bu transfer çalışmaları, kamplar 11 Ağustos'ta başlayacak olan Türkiye Süper Lig'inde başarılı olabilmek, ses getirebilmek ve geçtiğimiz yıllardaki sıkıntıları yaşamamak içindir. Transfer ayında şu anda yarından sonra inşallah eksiği en az olan takım biz olacağız. 18 takım içerisinde transferi yüzde 90 oranında tamamlamış takım Kayserispor'dur. İlave birkaç transfer daha olursa, Kayserispor için uygun görürsek onu da yaparız. Çalışmalar gayet iyi gidiyor, inşallah umduğumuzu buluruz" ifadelerini kullandı.



"CUMA HAYIRLI BİR GÜN"

Gündemde yer alan Ganalı yıldız Asamoah Gyan ve Galatasaray'ın eski oyuncusu Sabri Sarıoğlu transferindeki son durum hakkında da bilgiler veren Başkan Bedir, "Asamoah ve Sabri ile ilgili insanların meraklı olduğunu biliyorum. Cuma hayırlı bir gün, inşallah cuma günü ikisiyle ilgili bir bilgi vermiş oluruz" ifadelerini kullandı.

Dün futbolculardan Ali Ahamada, Landry Nguemo, Miladin Stevanovic, Kubilay Sönmez, Umut Sönmez, Mert Ilıman, Mert Özyıldırım ve Furkan Yaman'a 10 gün izin verilip kendilerinden kulüp bulmaları istenmişti. 8 futbolcunun kadro dışı bırakılmasını değerlendiren Erol Bedir, "Biz bir yandan takımımızı tamamlamaya çalışırken burada şans bulamayacak, başka yerlerde oynarsa daha iyi olacak arkadaşlarımızın da önünü açmamız lazım. Bazılarını kiralık olarak, bazılarını bonservisiyle birlikte izin verdik. Şunu yapabilirdik; transferin son gününe kadar tutardık, antrenmanlara katılırlardı son gün 'Biz sizi istemiyoruz' diyebilirdik. Bu da çok vicdani bir şey olmazdı. Biz de kamp başlamadan, hocamızın raporu doğrultusunda arkadaşlarımıza izin verdik, 'Gidin kulüp bulun, biz size kolaylık sağlarız' dedik. İnşallah onlar da istedikleri yerlerde top oynarlar" diye konuştu.

Yapılan antrenmanı bir grup Kayserispor taraftarı da takip etti. Futbolcular da, taraftarların fotoğraf isteğini kırmadı.

(Turan Bulut / İHA)