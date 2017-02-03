03.02.2017 17:25 Kayseri'den acı haber

Kayseri'de 17 Aralık 2016 tarihinde meydana gelen terör saldırısında yaralanan bir asker, tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Kayseri'de 17 Aralık 2016 tarihinde meydana gelen terör saldırısında yaralanan bir asker, tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Kayseri'de 17 Aralık 2016 tarihinde Talas Bulvarı üzerinde izne çıkan 1. Komando Tugayı askerlerini taşıyan özel halk otobüsüne, bombalı araçla terör saldırısı yapılmış, hain terör saldırısında 14 asker şehit olurken 55 asker de yaralanmıştı. Saldırının ardından yaralı olarak Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Mesut Yaşar (25), burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşama tutunamayarak şehit oldu.

Gaziantep nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Mesut Yaşar'ın şehit olmasıyla birlikte hain terör saldırısında şehit sayısı 15'e yükseldi.

Saldırıda yaralanan bir askerin tedavisinin halen Erciyes Üniversitesi'nde devam ettiği öğrenildi.



