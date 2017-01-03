03.01.2017 22:47 Kayseri'deki cinayetle ilgili 2 kişi tutuklandı

Kayseri'de bir kişinin aracının içinde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 şahıstan 2'si tutuklandı. Kayseri'de bir kişinin aracının içinde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 şahıstan 2'si tutuklandı.



Dün öğle saatlerinde Selçuklu Mahallesi Mehmet Ayşe İnci Caddesi üzerinde bulunan 38 LF 300 plakalı pikap türü araçta, M.M. (39) tabanca ile öldürülmüş olarak bulunmuştu. Olayın ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları teknik takip sonucu olaya karıştıkları öğrenilen Ş.G. (28) ile eşi İ. G. (36), A. Y. (39) ve B.U. (31) isimli kadını gözaltına almıştı.



Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabiplikte sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen şahıslardan Ş.G. ve A.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

