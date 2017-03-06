Kayseri'de taksici cinayeti

Kayseri'de bir taksici, pompalı tüfekle başından vurularak öldürüldü.

Kayseri'de bir taksici, pompalı tüfekle başından vurularak öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerindeki bir taksi durağında meydana gelen olayda, silah sesi duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi. Çevrede araştırma yapan polis ekipleri, yerde yatan bir kişiyi tespit edince durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, başından pompalı tüfekle vurulan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, çevrede geniş güvenlik önlemi alarak, inceleme yaptı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri de olayın ardından kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Cinayet şüphelisi bir kişi, yapılan çalışmalar sonucu Komando Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemede hayatını kaybeden şahsın Sadık Ü. olduğu belirlendi. Cenaze, otopsi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Ali Göç /İHA)