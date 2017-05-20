Kayseri'de puanlar paylaşıldı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ligin 32. haftasında sahasında ağırladığı Adanaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ligin 32. haftasında sahasında ağırladığı Adanaspor ile 1-1 berabere kaldı.



MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada Deniz Türüç'ün açtığı ortada topla buluşan Umut Bulut'un vuruşunda top kaleci İrfan Can'da kaldı.

20. dakikada gelişen Cem Özdemir'in serbest vuruşunda ceza sahası içinde Bekir Yılmaz'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

35. dakikada Deniz Türüç'ün köşe atışında topa yükselen Sow'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

49. dakikada Da Silva'nın ortasında topa uzanan Bekir Yılmaz'ın vuruşunda top direğin üstünden auta gitti.

79. dakikada Da Silva'nın pasında topla buluşan Ahmet'in vuruşuna meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

81. dakikada serbest vuruş kullanan Da Silva'nın düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-1



---KÜNYE---

Stat: Kadir Has

Hakemler: Tolga Özkalfa xx, Erdinç Sezertam xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx

Kayserispor: Ahamada xx, Levent Gülen xx, Rotman xx, Mabiala xx, Samba Sow xx (Kana Bıyık dk. 72 xx), Umut Bulut xx, Deniz Türüç xx (Güray Vural dk. 77 xx), Lawal xx, Varela xx (Mendes dk. 57 xx), Erkan Kaş xx, Hakan Aslantaş xx

Yedekler: Muammer, Umut Sönmez, Nguemo, Efe Halil

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Adanspor: İrfan Can xx, Ramos Junıor xx, Mustafa Sami xx, Ahmet Dereli xx (Emre Uğur dk. 86 x), Santıs Sılva xx Tevfik xx, Freitas xx, Cem Özdemir xx (Yusuf Fırat dk. 90 ?), Da Silva xx, Ignasıo xx, Bekir Yılmaz xx (Ahmet dk. 74 xx)

Yedekler: Hayrullah, Ousmane, Koman

Teknik Direktör: Eyüp Arın

Goller: Sow (dk. 35) (Kayserispor), Da Silva (dk. 81) (Adanaspor)

Sarı kart: Rotman (Kayserispor)

(Ali Göç / İHA)