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Kayseri'de puanlar paylaşıldı
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Kayseri'de puanlar paylaşıldı

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Kayserispor, evinde Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Kayserispor, evinde Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR
13. dakikada Umut Bulut'un ceza sahası dışından şutunda top kaleci Ramazan'da kaldı.
15. dakikada Koita'nın şık hareketler ceza sahasına yaklaşıp sert şutunda kaleci Ahamada topu yumruklayarak uzaklaştırdı.
25. dakikada Deniz Türüç'ün yaklaşık 30 metreden kullandığı serbest vuruşta top ağlarla buluştu. 1-0
40. dakikada Eduok'un ara pasında ceza sahasında topla buluşan Koita, Kanabıyık tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi.
42. dakikada Tarouco'nun kullandığı penaltı vuruşunda top filelere gitti. 1-1
73. dakikada Deniz Türüç'ün sağ kanattan ortasında, ceza sahası içinde topa iyi yükselen Lawal, topu ağlara gönderdi. 2-1
80. dakikada Umut'un pasında Varela topa gelişine vurdu. Top auta çıktı.
89. dakikada Olivier'in ortasında Koita ceza sahasında topa iyi yükseldi. Koita'nın kafa vuruşunda top auta çıktı.
90+3. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Pereira ceza sahasında topa kafayla vurdu. Top kaleci Ahamada'nın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu. 2-2

KÜNYE
Stat: Kadir Has
Hakemler: Mete Kalkavan xx, Esat Sancaktar xx, Aleks Taşçığolu xx
Kayserispor: Ahamada x, Rotman x, Mabiala x, Samba Sow x (Nguemo dk. 90 ?), Umut Bulut xx, Deniz Türüç xx, Lawal x (Kubilay dk. 86 x), Varela x, Erkan Kaş xx, Hakan xx, Kana Bıyık x
Yedekler: Muammer, Ferreira, Levent, Umut Sönmez, Efe
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Kasımpaşa: Ramazan x, Tarouco x, Abdullah x (Guanca dk. 76 x), Sadıku x, Pereira x, Koita x, Adem x (Tunay dk. 62 x), Eduok x (Turgut dk. 68 x), Olivier x, Veysel x, Popov x
Yedekler: Kadem, Otigba, Vasıl, Pavelka
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Goller: Deniz Türüç (dk. 25), Lawal (dk. 73) (Kayserispor), Tarouco (dk. 42 pen.), Pereira (dk. 90+3) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Adem, Veysel, Tunay, Titi (Kasımpaşa), Deniz, Lawal (Kayserispor)
(Alparslan Ötüken / İHA)

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