Kayseri'de feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı

Kayseri-Ankara karayolunun 30. kilometresinde iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kayseri-Ankara karayolunun 30. kilometresinde iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Ankara karayolunun 30. kilometresinde 16 VZ 399 plakalı araç ile 35 EC 736 plakalı aracın çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

