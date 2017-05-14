Kayseri'de feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı

Kayseri-Ankara karayolunun 30. kilometresinde iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kayseri-Ankara karayolunun 30. kilometresinde iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Ankara karayolunun 30. kilometresinde 16 VZ 399 plakalı araç ile 35 EC 736 plakalı aracın çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
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