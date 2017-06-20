Kayseri'de faciadan dönüldü

Kayseri'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ters şeride giren yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Yolcular indikten sonra alev alan otobüs, kullanılamaz hale geldi.

Kayseri'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ters şeride giren yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Yolcular indikten sonra alev alan otobüs, kullanılamaz hale geldi.

Kaza, Kayseri-Sivas karayolu 40. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tokat'tan Kayseri'ye gelen Ahmet Turan K. (60) yönetimindeki 60 HZ 403 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek, şarampole yuvarlandı. İçerisinde 12 yolcu, 1 muavin ve 1 şoförün bulunduğu yolcu otobüsü, 14 kişi indikten sonra alev almaya başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda, sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 6 kişi ambulanslarla kentte bulunan çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.



"KİMSE NE OLDUĞUNU ANLAMADI"

Polis ve jandarma ekipleri kazanın meydana geldiği cadde üzerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de alevlere müdahale etti. Ekipler, kısa süre içerisinde yangını söndürdü.

Kaza anında otobüs içerisinde bulunan bir yolcu, kazayı şöyle anlattı:

"Kazanın öncesinde ya patlama oldu ya da şoför uyudu. Kazanın etkisiyle kimse ne olduğunu anlamadı. Otobüsün içerisinde ayağı alçıda olan bir ağabey vardı. Herkesi toparladıktan sonra kapıya tekme attı ve kapıyı açtı. Biz de camı kırdık. Camdan atlayarak yolcuları çıkardık. Herkes otobüsten indikten sonra alev almaya başladı. Biz içerdeyken çok hafif şekilde tekerin orada alev vardı. Sonrasında iyice alev aldı."

Kazanın ardından otobüs çekici ile kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Ali Göç/İHA)